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بيطريو الرقابة على الواردات يرفضون إشراف أطباء بشريين على فحص اللحوم المستوردة

الأحد، 17 يونيو 2018 03:00 ص
بيطريو الرقابة على الواردات يرفضون إشراف أطباء بشريين على فحص اللحوم المستوردة اللواء إسماعيل جابر رئيس الرقابة على الصادرات
كتب إسلام سعيد
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شهدت هيئة الرقابة على الصادرات والواردات، بعض الاعتراضات من الأطباء البيطريين لديها، نتيجة سماح الهيئة وموافقتها على سفر أطباء بشريين وصيادلة وفنيين تابعين لوزارة الصحة للكشف عن اللحوم المقرر ذبحها فى السودان.

 

وقال مصدر فى الرقابة على الصادرات، إن هناك لجنة ثلاثية يتم تشكيلها من وزارة الزراعة وهيئة الرقابة على الصادرات والواردات تسافر إلى السودان لفحص رسائل اللحوم المقرر توريدها إلى مصر قبل عملية الذبح، مشيرا إلى أنه من المفترض أن يكون الوفد الثلاثى من البيطريين فقط من الثلاثة جهات.

 

وأشار المصدر لـ"اليوم السابع"، إلى أن آخر وفد سافر فى الفترة من 20 يونيو إلى 20 يوليو 2018 لفحص 500 طن لحوم بقرية مجمدة تم السماح بسفر بصيدلى وكيميائى وفنى معمل رغم أن فحص اللحوم يقتضى عمل دقيق جدا لا يتقنه إلا البيطريين.

 

وأوضح المصدر – فضل عدم ذكر اسمه – أن ترشيح شخصيات للسفر غير البيطريين وموافقة هيئة الرقابة على الصادرات والواردات على ذلك بالمخالفة للدور الذى تقوم به الهيئة لتحقيق أفضل كشف على اللحوم، مضيفا "ليس من الواقع أن يكشف صيدلى على العجول ليتأكد من خلوها من الأمراض".


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