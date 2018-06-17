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"بى آى جى للتجارة" تتصدر قائمة أنشط شركات بورصة النيل الأسبوع الماضى

الأحد، 17 يونيو 2018 02:07 ص
"بى آى جى للتجارة" تتصدر قائمة أنشط شركات بورصة النيل الأسبوع الماضى البورصة المصرية
كتب هانى الحوتى
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تصدرت شركة بى آى جى للتجارة والاستثمار أداء الشركات المدرجة ببورصة النيل، من حيث حجم التداول، وبلغت 2005.6 ألف ورقة بقيمة قدرها 1763.8 ألف جنيه خلال الأسبوع الماضى، وذلك حسبما جاء ذلك فى التقرير الأسبوعى للبورصة المصرية.
 
وأضاف تقرير البورصة أن الشركة الدولية للصناعات الطبية-ايكمى احتلت المركز الثانى بحجم تداول بلغ 1288.5 ألف ورقة، بقيمة قدرها 915.2 ألف جنيه، وجاءت فى المركز الثالث شركة أم بى للهندسة، بحجم تداول بلغ 1236.8 ألف ورقة، وبقيمة 1041 ألف جنيه.
 
وجاءت شركتا مرسيليا المصرية الخليجية للاستثمار العقارى وانترناشيونال بزنيس كوربوريشن للتجارة فى المركزين الأخيرين، بحجم تداول 2.1 ألف ورقة بقيمة 4.7 ألف جنيه للأولى، 0.2 ألف ورقة مالية 0.6 ألف جنيه للثانية.
 
وبلغ حجم التداول ببورصة النيل 5919.2 ألف ورقة مالية بقيمة 5078.4 ألف جنيه من خلال تنفيذ 584 عملية.

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