video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأحد، 17 يونيو 2018 05:42 م
خالد صلاح
}
الرئيسية أخبار عاجلة

بعد انفراد اليوم السابع.. الأب ينقل "توأمى التوحد" لمكان مجهول والنيابة تبدأ التحقيق

الأحد، 17 يونيو 2018 04:08 م
بعد انفراد اليوم السابع.. الأب ينقل "توأمى التوحد" لمكان مجهول والنيابة تبدأ التحقيق اطفال التوحد المحبوسين
السويس- سيد نون
إضافة تعليق

شهدت قضية حبس موظف بشركة بترول بالسويس لطفليه التوأمين "مصابان بالتوحد"، تطورا جديدا بقيام والدهما بنقلهما من إحدى الشق السكنية التي كانوا محبوسين بها إلى مكان مجهول، وذلك عقب قيام "اليوم السابع" بالكشف عن تفاصيل جريمة حبس الأطفال داخل غرفة بوحدة سكنية بمدينة الملك عبد الله بالسويس.

وقال محمود داود، رئيس اتحاد الشاغلين بمدينة الملك عبدالله: "إن والد الطفلين بعد علمه بنشر قضيتهم قام بنقلهما من الوحدة السكنية التى كانوا بداخلها إلى مكان مجهول، والغريب أنه عبر عن غضبه لأننا كشفنا ما فعله فى طفليه على الرغم من أننا نريد حمايتهما".

وأكد داود، أنه بعد تحرير المحضر الخاص بالواقعة يتابع حاليا التحقيقات بقسم شرطة والنيابة، مشددا على أن كل هدفهم "حماية الطفلين".

من جانب آخر، قامت الشرطة بقسم شرطة عتاقة بالسويس بإحالة محضر التحقيق الذى حرره المسئولين عن اتحاد الشاغلين بمدينة الملك عبدالله والذى يؤكد حبس الأطفال المصابين بالتوحد، إلى النيابة العامة لبدء التحقيق فى القضية.

وكان سكان مدينة الملك عبدالله بحى عتاقة بمحافظة السويس، أصيبوا بصدمة شديدة عقب اكتشافهم أن أصوات الصرخات التى تصدر من داخل إحدى الوحدات السكنية بالمدينة التى قاموا بدخولها مع قوات الشرطة هى لطفلين مصابين بالتوحد قام والدهما بحبسهما داخل غرفة بالوحدة السكنية وتركهما نتيجة الخلافات التى نشبت مع زوجته التى حصلت على حكم قضائى بالخلع.

وأكد الأهالى بالمدينة وقوات الشرطة أن الطفلين كانا مجردين من الملابس، كما لم يكن لديهما طعام داخل الغرفة، بجانب الرائحة الكريهة التى كانت تحيط بهما.

وباستدعاء الشرطة لوالد الأطفال تبين أن «مازن ومروان» يبلغان من العمر 5 أعوام، وأنهما يعيشان بين أب وأم تحاصرهما خلافات وصلت إلى تحرير المحاضر بأقسام الشرطة.

1--الطفلان-داخل-الغرفة-(1)

الطفلان داخل الغرفة

 
2--الاطفال-بدون-ملابس-(1)

الأطفال بدون ملابس

3--العمارة-السكنيه

العمارة السكنية


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

فيديو.. "جبروت أب".. رجل يحبس طفليه ويعرضهما للموت داخل غرفة مغلقة بالسويس لمرضهما بالتوحد.. جردهما من ملابسهما ومنع عنهما الطعام.. "مازن" و"مروان" ضحية الخلافات الأسرية.. والشرطة تنقذهما من موت محقق

السويس

محافظة السويس

اخبار السويس

اخبار مصر

اخبار المحافظات




لا تفوتك
وكيل أعمال محمد صلاح يعلن جاهزيته عبر تويتر

وكيل أعمال محمد صلاح يعلن جاهزيته عبر تويتر

فيديو جراف.. إزاى تقلل استهلاك بنزين عربيتك؟

فيديو جراف.. إزاى تقلل استهلاك بنزين عربيتك؟

صور.. كيف تقضى مصيف ممتعا؟.. 30 صورة ترصد أجمل المناطق السياحية بمصر.. الإسكندرية القبلة الأشهر للمصطافين.. رمال مطروح البيضاء لعشاق الهدوء.. الطبقة المتوسطة تفضل رأس البر وجمصة.. وأرض الفيروز وجهة الصفوة

صور.. كيف تقضى مصيف ممتعا؟.. 30 صورة ترصد أجمل المناطق السياحية بمصر.. الإسكندرية القبلة الأشهر للمصطافين.. رمال مطروح البيضاء لعشاق الهدوء.. الطبقة المتوسطة تفضل رأس البر وجمصة.. وأرض الفيروز وجهة الصفوة

المنتخب يخوض مرانه الأخير فى جروزنى قبل السفر إلى سانت بطرسبرج.. تمرير كرة اليد يثبت سلامة صلاح واللاعب يخضع لاختبار التحامات قبل مواجهة روسيا.. أحمد فتحى يغادر المران مصابا وطبيب الفراعنة يؤكد لحاقه بالمباراة

المنتخب يخوض مرانه الأخير فى جروزنى قبل السفر إلى سانت بطرسبرج.. تمرير كرة اليد يثبت سلامة صلاح واللاعب يخضع لاختبار التحامات قبل مواجهة روسيا.. أحمد فتحى يغادر المران مصابا وطبيب الفراعنة يؤكد لحاقه بالمباراة

ماهر عصام قصة جميلة حزينة..وداعا يا "أبو قلب طيب"

ماهر عصام قصة جميلة حزينة..وداعا يا "أبو قلب طيب"

الأرصاد: انكسار الموجة الحارة اليوم.. والعظمى بالقاهرة 37 درجة

الأرصاد: انكسار الموجة الحارة اليوم.. والعظمى بالقاهرة 37 درجة

التعليقات 1

عدد الردود 0

بواسطة:

حسن سليم

حسبي الله

انا على اتم استعداد بالتكفل بالطفلين ..انا مش ميسور الحال بس متاكد ان هكون احسشن من ابوهم ورقمى01112529370

اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة