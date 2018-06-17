بعد انفراد اليوم السابع.. الأب ينقل "توأمى التوحد" لمكان مجهول والنيابة تبدأ التحقيق

السويس- سيد نون

شهدت قضية حبس موظف بشركة بترول بالسويس لطفليه التوأمين "مصابان بالتوحد"، تطورا جديدا بقيام والدهما بنقلهما من إحدى الشق السكنية التي كانوا محبوسين بها إلى مكان مجهول، وذلك عقب قيام "اليوم السابع" بالكشف عن تفاصيل جريمة حبس الأطفال داخل غرفة بوحدة سكنية بمدينة الملك عبد الله بالسويس.

وقال محمود داود، رئيس اتحاد الشاغلين بمدينة الملك عبدالله: "إن والد الطفلين بعد علمه بنشر قضيتهم قام بنقلهما من الوحدة السكنية التى كانوا بداخلها إلى مكان مجهول، والغريب أنه عبر عن غضبه لأننا كشفنا ما فعله فى طفليه على الرغم من أننا نريد حمايتهما".

وأكد داود، أنه بعد تحرير المحضر الخاص بالواقعة يتابع حاليا التحقيقات بقسم شرطة والنيابة، مشددا على أن كل هدفهم "حماية الطفلين".

من جانب آخر، قامت الشرطة بقسم شرطة عتاقة بالسويس بإحالة محضر التحقيق الذى حرره المسئولين عن اتحاد الشاغلين بمدينة الملك عبدالله والذى يؤكد حبس الأطفال المصابين بالتوحد، إلى النيابة العامة لبدء التحقيق فى القضية.

وكان سكان مدينة الملك عبدالله بحى عتاقة بمحافظة السويس، أصيبوا بصدمة شديدة عقب اكتشافهم أن أصوات الصرخات التى تصدر من داخل إحدى الوحدات السكنية بالمدينة التى قاموا بدخولها مع قوات الشرطة هى لطفلين مصابين بالتوحد قام والدهما بحبسهما داخل غرفة بالوحدة السكنية وتركهما نتيجة الخلافات التى نشبت مع زوجته التى حصلت على حكم قضائى بالخلع.

وأكد الأهالى بالمدينة وقوات الشرطة أن الطفلين كانا مجردين من الملابس، كما لم يكن لديهما طعام داخل الغرفة، بجانب الرائحة الكريهة التى كانت تحيط بهما.

وباستدعاء الشرطة لوالد الأطفال تبين أن «مازن ومروان» يبلغان من العمر 5 أعوام، وأنهما يعيشان بين أب وأم تحاصرهما خلافات وصلت إلى تحرير المحاضر بأقسام الشرطة.

الطفلان داخل الغرفة

الأطفال بدون ملابس

العمارة السكنية