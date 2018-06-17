بتوجيهات من السيسي.. القوات المسلحة تواصل تنظيم احتفالية تكريم أسر الشهداء

كتب زكى القاضى

فى إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى نظمت القوات المسلحة لليوم الثالث على التوالى احتفالية لتكريم أسر الشهداء والمصابين من القوات المسلحة والشرطة المدنية بمركز المنارة للمؤتمرات بحضور عدد من قادة القوات المسلحة والشرطة، ويأتى ذلك تأكيدا على اعتزاز الشعب المصرى وقواته المسلحة بالدور الوطنى الذى قدموه من اجل عزة واستقرار الوطن واستكمالا للاحتفالات التى حضرها فى اليوم الأول السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى ولفيف من كبار المسئولين بالدولة تأكيدا على أن مصر لن تنسى كل من قدم النفيس والغالى من أجل هذا الوطن.

وقام الدكتور محمد مختار جمعه وزير الأوقاف يرافقه عدد من الوزراء بتكريم عدد من اسر الشهداء فى اليوم الثانى وتقديم الهدايا لهم، وذلك خلال الحفل الذى اشتمل على عدد من العروض الفنية والموسيقية والفقرات الترفيهية للأطفال.

ومن جانبهم عبر أسر الشهداء والمصابين عن اعتزازهم وتقديرهم للرئيس عبد الفتاح السيسى وللقوات المسلحة والشرطة لما يقومون به من جهود تهدف إلى تقديم كل أوجه الرعاية لأسر الشهداء والمصابين.



