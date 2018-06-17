انتداب المعمل الجنائى لكشف ملابسات حريق منزل فى بولاق أبو العلا

كتب أحمد إسماعيل

انتدبت نيابة بولاق أبو العلا الجزئية، بإشراف المستشار سمير حسن المحامى العام الأول لنيابات وسط القاهرة، رجال المعمل الجنائى لكشف ملابسات نشوب حريق داخل عقار مكون من طابقين بأحد المنازل بشارع المقدم إسماعيل في حي بولاق أبو العلا، وطلبت تحريات المباحث حول الحريق لبيان وجود شبهة جنائية من عدمه.

كانت قد دفعت الحماية المدنية بالقاهرة بـ 10 سيارات للسيطرة على الحريق، منعا لامتداد الحريق إلى منازل أخرى مجاورة، أسفر الحريق عن انهيار العقار بالكامل ولم يسفر عن أية إصابات أو وفيات ، وتقوم سيارات المطافى حاليا بعمليات تبريد مكان الحريق منعا لتجدد الحريق مرة أخرى.

وقالت وزارة الصحة، إنه لايوجد مصابين الحريق، وأضافت أنه تم الدفع بـ 3 سيارات إسعاف لإغاثة أى مصابين، فى منطقة الحادث أو فى محيطه.