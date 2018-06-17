video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأحد، 17 يونيو 2018 11:36 ص
خالد صلاح
}
الرئيسية حوادث

انتداب المعمل الجنائى لكشف ملابسات حريق منزل فى بولاق أبو العلا

الأحد، 17 يونيو 2018 11:09 ص
انتداب المعمل الجنائى لكشف ملابسات حريق منزل فى بولاق أبو العلا اطفاء - ارشيفية
كتب أحمد إسماعيل
إضافة تعليق

انتدبت نيابة بولاق أبو العلا الجزئية، بإشراف المستشار سمير حسن المحامى العام الأول لنيابات وسط القاهرة، رجال المعمل الجنائى لكشف ملابسات نشوب حريق داخل عقار مكون من طابقين بأحد المنازل بشارع المقدم إسماعيل في حي بولاق أبو العلا، وطلبت تحريات المباحث حول الحريق لبيان وجود شبهة جنائية من عدمه.

كانت قد دفعت الحماية المدنية بالقاهرة بـ 10 سيارات للسيطرة على الحريق، منعا لامتداد الحريق إلى منازل أخرى مجاورة، أسفر الحريق عن انهيار العقار بالكامل ولم يسفر عن أية إصابات أو وفيات ، وتقوم سيارات المطافى حاليا بعمليات تبريد مكان الحريق منعا لتجدد الحريق مرة أخرى.

وقالت وزارة الصحة، إنه لايوجد مصابين الحريق، وأضافت أنه تم الدفع بـ 3 سيارات إسعاف لإغاثة أى مصابين، فى منطقة الحادث أو فى محيطه.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

السيطرة على حريق منزل بمنطقة بولاق أبو العلا

اخبار الحوادث

الحوادث اليوم

الدفاع المدنى

بولاق ابو العلا

النيابة العامه

المعمل الجنائى




لا تفوتك
فيديو.. على المصيلحى: الوزارة تتحمل فروق زيادة أسعار المحروقات عن المخابز المدعمة

فيديو.. على المصيلحى: الوزارة تتحمل فروق زيادة أسعار المحروقات عن المخابز المدعمة

الليلة.. "هلال عيد الفطر" يقترن بالزهرة فى ظاهرة مشاهدة بالعين المجردة

الليلة.. "هلال عيد الفطر" يقترن بالزهرة فى ظاهرة مشاهدة بالعين المجردة

تحول 23 محافظة لموازنة البرامج والأداء بالعام المالى 2018/2019.. تعرف عليها

تحول 23 محافظة لموازنة البرامج والأداء بالعام المالى 2018/2019.. تعرف عليها

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد بمحافظات مصر

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد بمحافظات مصر

6 عوامل تدفع المصريين للتفاؤل قبل مواجهة روسيا.. عودة محمد صلاح.. تألق محمد الشناوى.. الروح المعنوية للفراعنة أمام أوروجواى.. دهاء كوبر فى مواجهة الكبار.. جاهزية طارق حامد وتريزيجيه لمواجهة الدب الروسى

6 عوامل تدفع المصريين للتفاؤل قبل مواجهة روسيا.. عودة محمد صلاح.. تألق محمد الشناوى.. الروح المعنوية للفراعنة أمام أوروجواى.. دهاء كوبر فى مواجهة الكبار.. جاهزية طارق حامد وتريزيجيه لمواجهة الدب الروسى

كيف أسعد الرئيس مئات الأسر المصرية؟ الغارمات انتظرن طاقة أمل منحها لهن السيسى.. 960 أسرة يقضين العيد مع ذويهم والمديونين.. ويدخلن عش الزوجية بعد خروجهم من الزنازنين

كيف أسعد الرئيس مئات الأسر المصرية؟ الغارمات انتظرن طاقة أمل منحها لهن السيسى.. 960 أسرة يقضين العيد مع ذويهم والمديونين.. ويدخلن عش الزوجية بعد خروجهم من الزنازنين

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة