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اليوم السابع: "انتفاضة أجهزة الدولة ضد المتلاعبين بالأسعار"

الأحد، 17 يونيو 2018 07:26 م
اليوم السابع: "انتفاضة أجهزة الدولة ضد المتلاعبين بالأسعار" عدد اليوم السابع
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ينشر اليوم السابع فى عدده الصادر غدا الاثنين، تفاصيل هامة حول عددا من الأحداث الجارية على الساحتين الداخلية والخارجية أبرزها ما جاء فى الصفحة الأولى تحت عنوان، "«صلاح » يطلب المشاركة أساسياً أمام روسيا".. وفيه: المنتخب يضع اليوم خطة عبور صاحب الأرض.. وكوبر يرفض مشاركة كهربا على حساب مروان.. صحافة العالم: ميسى يعيش كابوساً مع الأرجنتين بعد السقوط أمام آيسلندا المغمورة، والتفاصيل الكاملة عن مباريات المونديال فى الصفحة الخامسة من العدد الورقى.
وتقرأ أيضا، انتفاضة أجهزة الدولة ضد المتلاعبين بالأسعار، وفيه: جولات ميدانية للمحافظين ومديرى الأمن فى مواقف السرفيس.. حملات مكثفة من وزارة الداخلية لضبط السوق ومكافحة جشع التجار والالتزام بتسعيرة الركوب الجديدة.
 

وداخل العدد

 
ـ رئيس الوزراء: أى خروج عن التعريفة الجديدة للمواصلات سيواجه بكل حزم
 

ـ وزير التموين: ضوابط لعدم المغالاة فى أسعار السلع بعد رفع أسعار الوقود

 
ـ رئيس «حماية المستهلك » يقود حملات مفاجئة على مواقف الميكروباص بالمحافظات
 

ـ سحر نصر الوزيرة «السوبر ».. تعاونت مع «بريزنتيشن » فى الترويج لمصر فى المونديال و نجحت فى زيادة الاستثمارات إلى 10 مليارات دولار العام الجارى

 
ـ إصابة 20 بإطلاق نار فى مهرجان فنى ب «نيوجيرسى » والشرطة الأمريكية تقتل المنفذ
 

ـ 2 مليار دولار من «النقد » تصل الشهر المقبل

 
ـ «الإسكان » تنتهى من إعداد كراسات شروط حجز شقق العاصمة الإدارية
 

 

 


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