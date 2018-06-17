اليوم السابع: "انتفاضة أجهزة الدولة ضد المتلاعبين بالأسعار"

ينشر اليوم السابع فى عدده الصادر غدا الاثنين، تفاصيل هامة حول عددا من الأحداث الجارية على الساحتين الداخلية والخارجية أبرزها ما جاء فى الصفحة الأولى تحت عنوان، "«صلاح » يطلب المشاركة أساسياً أمام روسيا".. وفيه: المنتخب يضع اليوم خطة عبور صاحب الأرض.. وكوبر يرفض مشاركة كهربا على حساب مروان.. صحافة العالم: ميسى يعيش كابوساً مع الأرجنتين بعد السقوط أمام آيسلندا المغمورة، والتفاصيل الكاملة عن مباريات المونديال فى الصفحة الخامسة من العدد الورقى.

وتقرأ أيضا، انتفاضة أجهزة الدولة ضد المتلاعبين بالأسعار، وفيه: جولات ميدانية للمحافظين ومديرى الأمن فى مواقف السرفيس.. حملات مكثفة من وزارة الداخلية لضبط السوق ومكافحة جشع التجار والالتزام بتسعيرة الركوب الجديدة.

وداخل العدد

ـ رئيس الوزراء: أى خروج عن التعريفة الجديدة للمواصلات سيواجه بكل حزم

ـ وزير التموين: ضوابط لعدم المغالاة فى أسعار السلع بعد رفع أسعار الوقود

ـ رئيس «حماية المستهلك » يقود حملات مفاجئة على مواقف الميكروباص بالمحافظات

ـ سحر نصر الوزيرة «السوبر ».. تعاونت مع «بريزنتيشن » فى الترويج لمصر فى المونديال و نجحت فى زيادة الاستثمارات إلى 10 مليارات دولار العام الجارى

ـ إصابة 20 بإطلاق نار فى مهرجان فنى ب «نيوجيرسى » والشرطة الأمريكية تقتل المنفذ

ـ 2 مليار دولار من «النقد » تصل الشهر المقبل

ـ «الإسكان » تنتهى من إعداد كراسات شروط حجز شقق العاصمة الإدارية