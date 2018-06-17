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الأحد، 17 يونيو 2018 04:44 ص
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النيابة تستعجل تقرير مفتش الصحة فى واقعة ضبط ٤ أطنان زيت طعام فاسد

الأحد، 17 يونيو 2018 04:00 ص
النيابة تستعجل تقرير مفتش الصحة فى واقعة ضبط ٤ أطنان زيت طعام فاسد زيت طعام-أرشيفية
كتب سليم على
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استعجلت نيابة قسم إمبابة، التقرير الفنى لمفتش الصحة لفحص كمية كبيرة من زيت الطعام غير الصالح للاستهلاك الآدمى تم ضبطها داخل مصنع بدائرة القسم.

 

كانت معلومات قد وردت لضباط مباحث التموين بالجيزة، تفيد تورط "ف.ح" صاحب مصنع لتعبئة زيت الطعام بدون ترخيص بإمبابة، فى تجميع كميات من الزيوت السابق استخدامها بمصانع رقائق البطاطس، حيث تعد غير صالحة للاستهلاك، ثم يضيف عليها مذيبات كيمائية ضارة بالصحة، وتنقيتها من الشوائب. وإعادة بيعها مرة أخرى.

 

وبمداهمة المصنع تم ضبط مالكه وبحيازته 4.5 طن من الزيوت غير صالحة للاستهلاك الآدمى، وتبين أن المتهم يعيد تعبئة الزيوت بجراكن بلاستيكية، ثم توزيعها على أصحاب المطاعم والمحلات، كما تبين أن صاحب المصنع غير حاصل على تراخيص للعمل، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.

 

 


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