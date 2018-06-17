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النشرة المرورية.. سيولة بمحاور القاهرة والجيزة فى ثالث أيام العيد

الأحد، 17 يونيو 2018 10:00 ص
النشرة المرورية.. سيولة بمحاور القاهرة والجيزة فى ثالث أيام العيد انتظام الحركة المرورية بالقاهرة والجيزة
كتب: عبد الرحمن سيد
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تشهد الطرق الرئيسية فى محافظتى القاهرة والجيزة، خلال الذروة الأولى من صباح اليوم الأحد، ثالث أيام عيد الفطر المبارك، انتظام حركة المرور وسط تواجد أمنى فى كل الشوارع والميادين لملاحظة حركة السيارات، وتأمين رحلات المواطنين عبر المحاور والكبارى والطرق بالمحافظتين، وسحب أى كثافات مرورية، وإزالة أى معوقات مرورية لتأمين احتفالات المواطنين بعيد الفطر المبارك.
 
 
وانتظمت حركة السيارات أعلى الطريق الدائرى ومحور 26 يوليو، وكوبرى أكتوبر وميدان التحرير وروكسى ورمسيس وعبد المنعم رياض ومناطق وسط البلد، وازدحم محيط جامعة القاهرة بالسيارات نتيجة لأعمال إنشاء نفق بميدان النهضة، ما أدى إلى تباطؤ حركة السيارات بشارع النيل السياحى ومديرية أمن الجيزة وبمنطقة الكورنيش.
 
 
وشهدت حركة السيارات أعلى محاور الجيزة انتظاما بشوارع الجيزة والنيل السياحى، والهرم والبحر الأعظم، ونزلة الدائرى اتجاه الصعيد، والوراق والمريوطية، وسط انتشار الخدمات بكل الطرق.
 

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