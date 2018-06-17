الليلة.. "هلال عيد الفطر" يقترن بالزهرة فى ظاهرة مشاهدة بالعين المجردة

كتب محمود راغب

تشهد سماء الوطن العربى بعد غروب شمس الليلة وقوع هلال قمر عيد الفطر بالقرب من كوكب الزهرة فى حالة اقتران بالأفق الغربى فى ظاهرة مشاهدة بالعين المجردة، وهى فرصة مثالية للتصوير الفوتوغرافى.

وكشفت الجمعية الفلكية بجدة فى تقرير لها، أن القمر والزهرة يقعان فى ترتيب ثانى وثالث ألمع أجسام بقبة السماء على التوالى، لذلك يمكن رؤيتهما حتى قبل أن تصبح السماء مظلمة وبداية الليل.

وعند استخدام المنظار الثنائى العينية يمكن القيام بمسح للخط المتقوس الذى يفصل بين الجزء المضاء والجزء المظلم من القمر، فذلك الخط المتقوس يمثل منظرا ثلاثى الأبعاد لتضاريس سطح القمر، وعند رصد كوكب الزهرة حاليًا من خلال تلسكوب صغير سيظهر كهلال قرصه مضاء بنسبة 75% بنور الشمس.

وبعد بداية الليل يرصد كوكب المشترى بالعين المجردة كنقطة ضوئية بيضاء براقة باتجاه الأفق الجنوبى، ومن خلال التلسكوب أو المنظار سيمكن رؤية قرص كوكب المشترى وأقماره الأربعة الكبيرة.