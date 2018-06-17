video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأحد، 17 يونيو 2018 04:44 م
خالد صلاح
}
الرئيسية حوادث

القبض على عاطل هارب من السجن خلال أحداث ثورة يناير بالجيزة

الأحد، 17 يونيو 2018 02:47 م
القبض على عاطل هارب من السجن خلال أحداث ثورة يناير بالجيزة مديرية أمن الجيزة
كتب بهجت أبو ضيف
إضافة تعليق

تمكنت مباحث الجيزة من القبض على عاطل هارب من سجن أبو زعبل خلال أحداث ثورة يناير، حيث تم ضبطه بمنطقة الصف، وتم إحالته إلى النيابة للتحقيق.

أكدت تحريات الرائد مروان الحسينى رئيس مباحث مركز شرطة الصف، أن عاطل هارب من سجن أبو زعبل خلال أحداث ثورة يناير، متواجد بإحدى القرى التابعة لدائرة المركز.

وبإعداد عدة أكمنة، تمكن رجال المباحث من القبض عليه، وتبين أنه كان يقضى عقوبة السجن المؤبد، وتمكن من الهرب خلال أحداث الشغب التى تلت ثورة يناير، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

حبس عاطل هارب من أحكام سرقة وحيازة سلاح بمدينة بدر

اخبار الحوادث

اخبار الحوادث اليوم

اخبار مصر

هروب من السجن

مركز الصف

امن الجيزة




لا تفوتك
وكيل أعمال محمد صلاح يعلن جاهزيته عبر تويتر

وكيل أعمال محمد صلاح يعلن جاهزيته عبر تويتر

فيديو جراف.. إزاى تقلل استهلاك بنزين عربيتك؟

فيديو جراف.. إزاى تقلل استهلاك بنزين عربيتك؟

صور.. كيف تقضى مصيف ممتعا؟.. 30 صورة ترصد أجمل المناطق السياحية بمصر.. الإسكندرية القبلة الأشهر للمصطافين.. رمال مطروح البيضاء لعشاق الهدوء.. الطبقة المتوسطة تفضل رأس البر وجمصة.. وأرض الفيروز وجهة الصفوة

صور.. كيف تقضى مصيف ممتعا؟.. 30 صورة ترصد أجمل المناطق السياحية بمصر.. الإسكندرية القبلة الأشهر للمصطافين.. رمال مطروح البيضاء لعشاق الهدوء.. الطبقة المتوسطة تفضل رأس البر وجمصة.. وأرض الفيروز وجهة الصفوة

المنتخب يخوض مرانه الأخير فى جروزنى قبل السفر إلى سانت بطرسبرج.. تمرير كرة اليد يثبت سلامة صلاح واللاعب يخضع لاختبار التحامات قبل مواجهة روسيا.. أحمد فتحى يغادر المران مصابا وطبيب الفراعنة يؤكد لحاقه بالمباراة

المنتخب يخوض مرانه الأخير فى جروزنى قبل السفر إلى سانت بطرسبرج.. تمرير كرة اليد يثبت سلامة صلاح واللاعب يخضع لاختبار التحامات قبل مواجهة روسيا.. أحمد فتحى يغادر المران مصابا وطبيب الفراعنة يؤكد لحاقه بالمباراة

ماهر عصام قصة جميلة حزينة..وداعا يا "أبو قلب طيب"

ماهر عصام قصة جميلة حزينة..وداعا يا "أبو قلب طيب"

الأرصاد: انكسار الموجة الحارة اليوم.. والعظمى بالقاهرة 37 درجة

الأرصاد: انكسار الموجة الحارة اليوم.. والعظمى بالقاهرة 37 درجة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة