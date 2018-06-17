القبض على عاطل هارب من السجن خلال أحداث ثورة يناير بالجيزة

كتب بهجت أبو ضيف

تمكنت مباحث الجيزة من القبض على عاطل هارب من سجن أبو زعبل خلال أحداث ثورة يناير، حيث تم ضبطه بمنطقة الصف، وتم إحالته إلى النيابة للتحقيق.

أكدت تحريات الرائد مروان الحسينى رئيس مباحث مركز شرطة الصف، أن عاطل هارب من سجن أبو زعبل خلال أحداث ثورة يناير، متواجد بإحدى القرى التابعة لدائرة المركز.

وبإعداد عدة أكمنة، تمكن رجال المباحث من القبض عليه، وتبين أنه كان يقضى عقوبة السجن المؤبد، وتمكن من الهرب خلال أحداث الشغب التى تلت ثورة يناير، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.