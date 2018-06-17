"الفسطاط" تواصل استقبال زوارها.. ومدير الحديقة: نتوقع 30 ألف زائر اليوم

كتب إبراهيم سالم

قال خالد حسن مدير عام حديقة الفسطاط، إن الحديقة تواصل استقبال زوارها فى ثالث أيام عيد الفطر المبارك، مؤكدا أن كافة الخدمات بالحديقة تعمل بكامل طاقتها وفقا للخطة التى تم وضعها من قبل للتأمين الشرطى وصيانة للحديقة وسيارات الإسعاف والهلال الأحمر والمطافى والخدمات البيطرية والصحة.

وأضاف حسن فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن الحديقة شهدت إقبال ضعيف فى الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، لكن المتوقع أن يزداد الإقبال بعد الخامسة من مساء اليوم، متوقعا استقبال من 25 إلى 30 ألف زائر خلال آخر أيام عيد الفطر المبارك.