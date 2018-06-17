الغرفة التجارية: 30 % من مبيعات الذهب يتم ادخارها كجنيهات وسبائك

كتب إسلام سعيد

كشف إيهاب واصف عضو مجلس إدارة شعبة المعادن الثمينة فى غرفة القاهرة التجارية، أن حوالى 30 % من الذهب المباع بصورة شهرية يتم ادخاره من قبل المواطنين كنوع من الادخار، لافتا إلى أن حائزى المعدن الأصفر فى مصر ينتظرون تحرك الأسعار لبيع جزء من المدخرات لتحقيق مكاسب.

وأضاف واصف لـ "اليوم السابع" أن الـ 30 % أغلبها عبارة عن سبائك و جنيهات ذهب وجزء مشغولات عادية من المتداولة فى السوق، مشيرا إلى تراجع حجم المبيعات بصورة كبيرة منذ بداية العام الجارى 2018.

يشار إلى أن أسعار الذهب تشهد تذبذب واضح على مدار الأسبوع المنقضى، حيث تتحرك صعودا وهبوطا ويظل نتيجة تذبذب فى سعر أوقية الذهب عاليما والتى تسجل أقل مستوياتها منذ شهور.

أسعار الذهب تتأثر فى مصر، بما تشهده الأوقية من تغيرات سواء ارتفاعا أو انخفاضا، والأوقية تتأثر بسعر الدولار أمام العملات الأخرى، فكلما ارتفع سعر الدولار تراجعت الأوقية والعكس صحيح، إلى جانب تأثر الأوقية بالمتغيرات الاقتصادية العالمية.