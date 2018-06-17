العثور على جثة سيدة داخل ترعة باروط فى بنى سويف

عثر أهالى قرية باروط التابعة لمركز بنى سويف صباح اليوم الأحد، على جثة سيدة فى العقد الخامس من عمرها داخل ترعة القرية.

وتلقى اللواء جرير مصطفى مساعد وزير الداخلية لأمن بنى سويف، اخطارا من شرطة النجدة يفيد العثور على جثة سيدة فى العقد الخامس من عمرها طافية على مياه ترعة باروط التابعة لمركز بنى سويف.

وانتقلت قوة من مركز شرطة بنى سويف، حيث تم انتشال الجثة ونقلها لمشرحة مستشفى بنى سويف العام، تحت تصرف النيابة.

وأمر مدير أمن بنى سويف من إدارة البحث الجنائى بالمديرية، تكثيف التحريات للوصول إلى هوية المتوفاه وتحديد سبب الوفاة تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.