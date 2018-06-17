video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأحد، 17 يونيو 2018 11:36 ص
خالد صلاح
}
الرئيسية حوادث

العثور على جثة سيدة داخل ترعة باروط فى بنى سويف

الأحد، 17 يونيو 2018 10:59 ص
العثور على جثة سيدة داخل ترعة باروط فى بنى سويف جثة - صورة أرشيفية
بنى سويف : هانى فتحى
إضافة تعليق
عثر أهالى قرية باروط التابعة لمركز بنى سويف صباح اليوم الأحد، على جثة سيدة فى العقد الخامس من عمرها داخل ترعة القرية.
 
 
وتلقى اللواء جرير مصطفى مساعد وزير الداخلية لأمن بنى سويف، اخطارا من شرطة النجدة يفيد العثور على جثة سيدة فى العقد الخامس من عمرها طافية على مياه ترعة باروط التابعة لمركز بنى سويف.
 
 
وانتقلت قوة من مركز شرطة بنى سويف، حيث تم انتشال الجثة ونقلها لمشرحة مستشفى بنى سويف العام، تحت تصرف النيابة.
 
وأمر مدير أمن بنى سويف من إدارة البحث الجنائى بالمديرية، تكثيف التحريات للوصول إلى هوية المتوفاه وتحديد سبب الوفاة تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.
 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

ضبط لحوم يشتبه فى عدم صلاحيتها بمطبخ مستشفى التأمين الصحى ببنى سويف

بنى سويف

اخبار مصر

صحة بنى سويف

اخبار الحوادث

ترعة




لا تفوتك
فيديو.. على المصيلحى: الوزارة تتحمل فروق زيادة أسعار المحروقات عن المخابز المدعمة

فيديو.. على المصيلحى: الوزارة تتحمل فروق زيادة أسعار المحروقات عن المخابز المدعمة

الليلة.. "هلال عيد الفطر" يقترن بالزهرة فى ظاهرة مشاهدة بالعين المجردة

الليلة.. "هلال عيد الفطر" يقترن بالزهرة فى ظاهرة مشاهدة بالعين المجردة

تحول 23 محافظة لموازنة البرامج والأداء بالعام المالى 2018/2019.. تعرف عليها

تحول 23 محافظة لموازنة البرامج والأداء بالعام المالى 2018/2019.. تعرف عليها

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد بمحافظات مصر

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد بمحافظات مصر

6 عوامل تدفع المصريين للتفاؤل قبل مواجهة روسيا.. عودة محمد صلاح.. تألق محمد الشناوى.. الروح المعنوية للفراعنة أمام أوروجواى.. دهاء كوبر فى مواجهة الكبار.. جاهزية طارق حامد وتريزيجيه لمواجهة الدب الروسى

6 عوامل تدفع المصريين للتفاؤل قبل مواجهة روسيا.. عودة محمد صلاح.. تألق محمد الشناوى.. الروح المعنوية للفراعنة أمام أوروجواى.. دهاء كوبر فى مواجهة الكبار.. جاهزية طارق حامد وتريزيجيه لمواجهة الدب الروسى

كيف أسعد الرئيس مئات الأسر المصرية؟ الغارمات انتظرن طاقة أمل منحها لهن السيسى.. 960 أسرة يقضين العيد مع ذويهم والمديونين.. ويدخلن عش الزوجية بعد خروجهم من الزنازنين

كيف أسعد الرئيس مئات الأسر المصرية؟ الغارمات انتظرن طاقة أمل منحها لهن السيسى.. 960 أسرة يقضين العيد مع ذويهم والمديونين.. ويدخلن عش الزوجية بعد خروجهم من الزنازنين

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة