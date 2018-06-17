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"الصحة": استمرار عمل قوافل الكشف عن فيروس سى فى العيد بالمحافظات

الأحد، 17 يونيو 2018 12:00 ص
"الصحة": استمرار عمل قوافل الكشف عن فيروس سى فى العيد بالمحافظات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان
كتب وليد عبد السلام
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أكدت الدكتورة سهير إسماعيل نائب رئيس اللجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية بوزارة الصحة أن القوافل الطبية المكلفة بفحص المواطنين للكشف عن فيروس سى مستمرة فى عملها طوال فترة العيد.

 

وقالت الدكتورة سهير عبد الحميد نائب مدير اللجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية بوزارة الصحة لــ اليوم السابع أن الفحص يتم مجانى ويتم تحويل المريض إما لمراكز العلاج على نفقة الدولة أو التأمين الصحى بخطاب لصرف العلاج.

 

وأضافت الدكتورة سهير عبد الحميد نائب مدير اللجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية بوزارة الصحة والسكان أن الأدوية متوفرة فى جميع المنافذ وبالمجان.

 

وطالبت المرضى بإتباع البروتوكولات العلاجية وتناول الأدوية فى موعدها منعا لحدوث أى مضاعفات .


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الصحة

فيروس سى

تالمحافظات

القوافل




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