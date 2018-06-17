الرئيس اليمنى يستقبل قيادات عسكرية من قوات التحالف العربى

عدن (أ ش أ)

استقبل الرئيس اليمنى عبدربه منصور هادى، اليوم الأحد، نائب قائد القوات الإماراتية العميد ركن منصور المزروعى وقائد عمليات التحالف بعدن المقدم ركن فهد زاحم وقائد ارتباط القوة السودانية المقدم هشام المبارك وقائد القوة البحرينية الرائد ركن سلمان القطانى والرائد راشد كمال.

وأشاد هادى وفقا لوكالة الأنباء اليمنية بمواقفهم البطولية والمشرفة التى يجترحونها ويقدمونها مع إخوانهم اليمنيين، قائلا: "إن العسكرية شرف وواجب مقدس وأنتم خير من حمل على عاتقه هذا الواجب وتقديم التضحية والدماء فى قضايا الأمه وهويتها ومصيرها الواحد".

ونوه الرئيس اليمنى بمواقف الأشقاء فى دول التحالف العربى بقيادة السعودية عبر عاصفة الحزم وإعادة الأمل، محملا الجميع نقل تحياته لإخوانهم المرابطين فى مواقع الشرف والبطولة، مؤكدا أن تضحياتهم ستكون على الدوام محط تقدير واهتمام أبناء اليمن وأجياله المتعاقبة.

فيما عبر القادة والضباط من منتسبى قوات التحالف العربى عن سرورهم بهذا الاستقبال واللقاء مع الرئيس هادى وامتنانهم لمشاعر الأخوة التى يحضوا بها مع كل أبناء اليمن فى خندق الدفاع عن الهوية والمصير الواحد، مؤكدين أن لهم شرف خدمة وطنهم الثانى اليمن حتى تحقيق كافة الأهداف والتطلعات.