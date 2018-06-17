الرئاسة الفرنسية تنفى تصريحات منسوبة لترامب حول الإرهابيين فى باريس

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نفت الرئاسة الفرنسية أمس السبت، بشكل قاطع، التصريحات المنسوبة للرئيس الأمريكى دونالد ترامب، والتى قال فيها للرئيس إيمانويل ماكرون فى قمة مجموعة السبع، بحسب صحيفة (وول ستريت جورنال)، إن "كل الإرهابين فى باريس"، وقال مصدر بالإليزيه "ننفى ذلك بشدة.. كل ذلك خطأ".

وكان ترامب قد هدد - خلال مشاركته فى قمة مجموعة السبع فى كندا - رئيس الوزراء اليابانى شينزو آبى بأنه سيُرسل 25 مليون مهاجر مكسيكى إلى اليابان، بحسب ما أفادت صحيفة "وول ستريت جورنال" الجمعة.



ووصف ترامب - بحسب مسؤول أوروبى - الهجرة بأنها مشكلة كبيرة لأوروبا ثم قال لآبى "شينزو، لا توجد لديك هذه المشكلة، لكن يمكننى أن أرسل لك 25 مليون مكسيكى وسوف تخرج من منصبك قريبًا جدًا".



ونقلت (وول ستريت جورنال) عن مسؤولين أوروبيين - كانوا موجودين وراء كواليس القمة - أنه عندما تحوّل الموضوع إلى إيران والإرهاب، قال ترامب للرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون "لا بدّ أنك تعرف عن هذه المسألة، إيمانويل، لأن كل الإرهابيين موجودون فى باريس".



كما واجه رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر انتقادات ترامب - الذى وصفه مرارا بأنه "قاتل وحشي" - فى إشارة إلى فرض الاتحاد الأوروبى غرامات فى قضايا لمكافحة الاحتكار وضرائب ضد شركات التكنولوجيا الأمريكية.



ونفى دونالد ترامب السبت المعلومات التى نشرتها الصحيفة الأمريكية، متهما إياها بنشر أخبار كاذبة ومحاولة نقل صورة خاطئة عن علاقاته بقادة مجموعة السبع التى تربطه بهم علاقات ودية.



وكانت قمة مجموعة السبع باءت بالفشل بعد انسحاب ترامب فجأة من البيان الختامى الصادر عنها، وشن هجوما شديدا على رئيس الوزراء الكندى جاستن ترودو.