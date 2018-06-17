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الخدمات البيطرية: حصر مجازر اللحوم اليدوية لبدء تطويرها ورفع كفاءتها

الأحد، 17 يونيو 2018 04:00 ص
الخدمات البيطرية: حصر مجازر اللحوم اليدوية لبدء تطويرها ورفع كفاءتها مجزر - صورة أرشيفية
كتب عز النوبى
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أكد الدكتور إبراهيم محروس، رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، حصر جميع مجازر اللحوم اليدوية بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية لتقييمها أو نقلها إلى أرض فضاء، خاصة المجاز التى حصل لها زحف عمرانى، وهى ضمن خطة تطوير المجازر اليدوية وتحويلها إلى "مجازر آلية ونصف آلية"، ومراجعة الأوضاع الحالية لمختلف المجازر لتطويرها، طبقًا للاشتراطات المصرية المعنية بالصحة وسلامة الغذاء، خاصة بعد العمل بتشغيل الأختام الجديد بمجازر اللحوم، وتطوير المجازر بهدف الحفاظ على الصحة العامة وضمان وصول لحوم سليمة وصالحة للاستهلاك الآدمى للمواطنين، ووضع خطة تستهدف رفع الكفاءة.

 

وكشف تقرير الخدمات البيطرية، أن خطة التنفيذ بدأت فى محافظات الجيزة والقليوبية والفيوم والغربية والمنوفية والبحر الأحمر وأسوان وتوشكى وأبو سمبل وأرقين ومطروح؛ للحد من ذبح الحيوانات خارج المجازر العامة، ووفقًا لخطة تطوير المجازر المرحلة المقبلة سيتم إنشاء 11 مجزرًا آليًا ونصف آلى، وتطوير المجازر فى 26 محافظة، منها 34 مجزرًا كأولوية أولى للتطوير، وإنشاء 5 مجازر نصف آلية فى الجيزة والقليوبية والفيوم والغربية والمنوفية، وإنشاء ستة مجازر آلية فى المناطق الحدودية، وتحديدا فى البحر الأحمر وأسوان وتوشكى وأبو سمبل وأرقين ومطروح، لاستيعاب رؤوس الماشية المستوردة.

 


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