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الجيش اليمنى يحرز تقدما فى عدد من المواقع بمقبنة غرب تعز

الأحد، 17 يونيو 2018 01:19 م
الجيش اليمنى يحرز تقدما فى عدد من المواقع بمقبنة غرب تعز الجيش اليمنى ـ صورة أرشيفية
(أ ش أ)
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أحرزت قوات الجيش اليمنى، اليوم الأحد، تقدما جديدا في جبهة مقبنة غرب تعز بعد معارك عنيفة مع مليشيات الحوثى الانقلابية.

وذكر الموقع الرسمي للجيش الوطني اليمني "سبأ نت" أن قوات الجيش في اللواء 17 مشاة تمكنت من تطهير مواقع دار قاسم وعسيلة والنوبة من عناصر المليشيا، وأجزاء كبيرة من قرية الحجر بجبهة العبدلة بمقبنة بتعز.
وأضاف الموقع أنه خلال المعارك أسرت قوات الجيش ثلاث من عناصر مليشيا الحوثى الانقلابية، واغتنام أسلحتهم وكمية من الذخائر.
كما انتزع الجيش اليمني أكثر من 15 لغم كانت قد زرعتها المليشيا فى طرق تلك المناطق والقرى بمقبنة غرب محافظة تعز.


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