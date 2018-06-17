الجيزة تخصص خطا ساخنا لتلقى شكاوى تعريفة السرفيس الجديدة

كتب إبراهيم سالم

خصصت محافظة الجيزة بتوجيه من اللواء محمد كمال الدالي، المحافظ خطا ساخنا رقم 15333 لتلقى الشكاوى والبلاغات الخاصة بالتعريفة الجديدة للسرفيس، التى تم إعلانها بالأمس بعد قرار تحريك أسعار الوقود.

كما أكد المحافظ، أنه تم تشكيل لجان من مفتشى مديرية التموين والتجارة الداخلية وإدارة مباحث التموين لمتابعة جميع السلع الغذائية والخضروات والفاكهة داخل الأسواق ومستودعات بيع إسطوانات البوتاجاز وعدم إستغلال المواطنين عن طريق الزيادات العشوائية.

كما تم التنسيق مع المحافظات المجاورة لتحديد تعريفة الركوب بالنسبة لخطوط الأقاليم حيث ترتبط المحافظة مع 8 محافظات مجاورة لخطوط أقاليم بخلاف محافظتى القاهرة والقليوبية لخطوط السرفيس.