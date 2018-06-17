التيار الصدرى: تحالف سائرون - الفتح سيسرع من تحقيق حصر السلاح بيد الدولة

بغداد (أ ش أ)

أكد المتحدث باسم زعيم التيار الصدرى مقتدى الصدر، جعفر الموسوى أن تحالف (سائرون والفتح) سيسرع من تحقيق عملية حصر السلاح بيد الدولة العراقية.. مشيرا إلى أن ذلك سيؤدى إلى استقرار الوضع الداخلى وتماسكه.

وقال الموسوى - فى بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) العراقية اليوم الأحد، "إن تحالف (سائرون - الفتح) سيتحقق من سرعة تطبيق مبدأ حصر السلاح بيد الدولة وذلك من خلال برامج عملية تؤدى إلى تقوية مؤسسات الدولة العسكرية والأمنية".

وأضاف: "أن هذه الخطوة ستسهل الالتفات إلى المهام الخدمية والتنمية الاقتصادية والاستثمارية والاهتمام بتنشيط دور القطاع الخاص ؛ للإسهام فى تعزيز الاقتصاد الوطنى العراقي".

وكان رئيس الوزراء حيدر العبادى قد أكد فى وقت سابق اليوم أهمية استمرار حيادية القوات المسلحة وإبعادها عن الخلافات والصراعات السياسية، مشيرا إلى أن العمل جار على حصر السلاح بيد الدولة.

من ناحية أخرى نفت قيادة عمليات نينوى اليوم الأحد، ما تردد عن بيع جثث تعود لعناصر تنظيم داعش الإرهابى انتشلت من المنطقة القديمة.. مجددة دعوتها إلى وسائل الإعلام بأخذ الأخبار والمعلومات من جهات مختصة.

وقالت القيادة - فى بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) "إن بعض وسائل الإعلام تناقلت أخبارا عن بيع جثث لعناصر داعش والتى انتشلت من المنطقة القديمة بمبلغ خمسة آلاف دولار للجثة"..مؤكدة أنه تم تكليف لجنة لتقصى الحقائق ومن مختلف الأجهزة الأمنية ولَم يثبت لدى هذه اللجنة وجود مثل هذه الحالات.

وأشار البيان إلى أنه سبق أن أبلغت وسائل الإعلام فى أكثر من مناسبة أن هناك عناصر إرهابية من بقايا داعش تعمل على الاتصال ببعض الجهات الإعلامية منتحلة صفة ضباط لتزويدهم بمعلومات ملفقة وعارية عن الصحة تماما لغرض التشويش وإعطاء صورة سلبية لواقع محافظة نينوى.

يذكر أن عددا من وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعى تناقلت أخبارا تضمنت أن الجثث التى يتم انتشالها من المدينة القديمة فى مدينة الموصل تباع بمبلغ خمسة آلاف دولار للجثة الواحدة.