video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأحد، 17 يونيو 2018 04:03 م
خالد صلاح
}
الرئيسية أخبار عربية

التيار الصدرى: تحالف سائرون - الفتح سيسرع من تحقيق حصر السلاح بيد الدولة

الأحد، 17 يونيو 2018 02:05 م
التيار الصدرى: تحالف سائرون - الفتح سيسرع من تحقيق حصر السلاح بيد الدولة مقتدى الصدر
بغداد (أ ش أ)
إضافة تعليق

أكد المتحدث باسم زعيم التيار الصدرى مقتدى الصدر، جعفر الموسوى أن تحالف (سائرون والفتح) سيسرع من تحقيق عملية حصر السلاح بيد الدولة العراقية.. مشيرا إلى أن ذلك سيؤدى إلى استقرار الوضع الداخلى وتماسكه.

وقال الموسوى - فى بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) العراقية اليوم الأحد، "إن تحالف (سائرون - الفتح) سيتحقق من سرعة تطبيق مبدأ حصر السلاح بيد الدولة وذلك من خلال برامج عملية تؤدى إلى تقوية مؤسسات الدولة العسكرية والأمنية".

وأضاف: "أن هذه الخطوة ستسهل الالتفات إلى المهام الخدمية والتنمية الاقتصادية والاستثمارية والاهتمام بتنشيط دور القطاع الخاص ؛ للإسهام فى تعزيز الاقتصاد الوطنى العراقي".

وكان رئيس الوزراء حيدر العبادى قد أكد فى وقت سابق اليوم أهمية استمرار حيادية القوات المسلحة وإبعادها عن الخلافات والصراعات السياسية، مشيرا إلى أن العمل جار على حصر السلاح بيد الدولة.

من ناحية أخرى نفت قيادة عمليات نينوى اليوم الأحد، ما تردد عن بيع جثث تعود لعناصر تنظيم داعش الإرهابى انتشلت من المنطقة القديمة.. مجددة دعوتها إلى وسائل الإعلام بأخذ الأخبار والمعلومات من جهات مختصة.

وقالت القيادة - فى بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) "إن بعض وسائل الإعلام تناقلت أخبارا عن بيع جثث لعناصر داعش والتى انتشلت من المنطقة القديمة بمبلغ خمسة آلاف دولار للجثة"..مؤكدة أنه تم تكليف لجنة لتقصى الحقائق ومن مختلف الأجهزة الأمنية ولَم يثبت لدى هذه اللجنة وجود مثل هذه الحالات.

وأشار البيان إلى أنه سبق أن أبلغت وسائل الإعلام فى أكثر من مناسبة أن هناك عناصر إرهابية من بقايا داعش تعمل على الاتصال ببعض الجهات الإعلامية منتحلة صفة ضباط لتزويدهم بمعلومات ملفقة وعارية عن الصحة تماما لغرض التشويش وإعطاء صورة سلبية لواقع محافظة نينوى.

يذكر أن عددا من وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعى تناقلت أخبارا تضمنت أن الجثث التى يتم انتشالها من المدينة القديمة فى مدينة الموصل تباع بمبلغ خمسة آلاف دولار للجثة الواحدة.

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

العراق يصدر أوامر باعتقال 20 شخصا فى تفجير بمعقل مقتدى الصدر ببغداد

مقتدى الصدر يحذر من إمكانية نشوب حرب أهلية فى العراق

مقتدى الصدر

التيار الصدرى

العراق

حيدر العبادى




لا تفوتك
الأرصاد: انكسار الموجة الحارة اليوم.. والعظمى بالقاهرة 37 درجة

الأرصاد: انكسار الموجة الحارة اليوم.. والعظمى بالقاهرة 37 درجة

فيديو وصور.. ملك الملوك إذ وهب.. عبد الله طفل كفيف معجزة بالشرقية.. حفظ القرآن كاملا فى 100 يوم ويترجمه بالإنجليزية والفرنسية.. درس النحو والأدب وحفظ ألفية ابن مالك.. وزير الأوقاف اختبره.. والرئيس كرمه مرتين

فيديو وصور.. ملك الملوك إذ وهب.. عبد الله طفل كفيف معجزة بالشرقية.. حفظ القرآن كاملا فى 100 يوم ويترجمه بالإنجليزية والفرنسية.. درس النحو والأدب وحفظ ألفية ابن مالك.. وزير الأوقاف اختبره.. والرئيس كرمه مرتين

"بشرة خير" .. قرعة أراضى جديدة لجميعات الإسكان التعاونى عقب إجازة عيد الفطر.. هيئة تعاونيات البناء: 177 جمعية متقدمة على 76 قطعة أرض.. واستبعاد الجمعيات المخالفة للشروط.. والمساحات من 2 إلى 6 أفدنة لكل جمعية

"بشرة خير" .. قرعة أراضى جديدة لجميعات الإسكان التعاونى عقب إجازة عيد الفطر.. هيئة تعاونيات البناء: 177 جمعية متقدمة على 76 قطعة أرض.. واستبعاد الجمعيات المخالفة للشروط.. والمساحات من 2 إلى 6 أفدنة لكل جمعية

الإعلام الروسى يتوقع مشاركة محمد صلاح فى مباراة مصر مع روسيا فى المونديال

الإعلام الروسى يتوقع مشاركة محمد صلاح فى مباراة مصر مع روسيا فى المونديال

خارجين تتفسحوا فى العيد.. 4 نصائح لاختيار ملابس طفلك أهمها خدى رأيه

خارجين تتفسحوا فى العيد.. 4 نصائح لاختيار ملابس طفلك أهمها خدى رأيه

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة