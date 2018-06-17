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التصريح بتشريح جثة شخص عثر عليه مقتولا داخل شقته بـ٦ أكتوبر

الأحد، 17 يونيو 2018 01:00 ص
التصريح بتشريح جثة شخص عثر عليه مقتولا داخل شقته بـ٦ أكتوبر جثة-أرشيفية
كتب أحمد الجعفرى
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أمرت النيابة العامة بجنوب الجيزة بتشريح جثة شخص عثر عليه مقتولا داخل شقته بمدينة 6 أكتوبر، وطلبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة للوقوف على ظروفها وملابساتها.

 

تلقت غرفة النجدة بلاغا يفيد العثور على جثة أحد الأشخاص داخل مسكنه بمدينة 6 أكتوبر؛ فانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتم العثور على صاحب الشقة مفارقا الحياة.

 

وكشفت التحريات وجود شبهة جنائية في الوفاة، وحرر محضر بالواقعة، وجار تكثيف التحريات لكشف غموض الحادث، وحرر محضر بالواقعة، لتتولى النيابة التحقيق.

 


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