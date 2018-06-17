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الاحتلال الإسرائيلى يفرج عن الأسير حسان التميمى بعد فقدانه البصر

الأحد، 17 يونيو 2018 03:21 م
الاحتلال الإسرائيلى يفرج عن الأسير حسان التميمى بعد فقدانه البصر قوات الاحتلال ـ صورة أرشيفية
رام الله (أ ش أ)
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أفرجت سلطات الاحتلال الإسرائيلى، اليوم الأحد، عن الأسير حسان التميمى (18 عاما) من قرية دير نظام شمال غرب رام الله.

وقال الناشط فى مقاومة الجدار والاستيطان محمد التميمى - فى تصريح اليوم - : "إن الاحتلال أفرج عن التميمى الذى نقل إلى مجمع فلسطين الطبى بمدينة رام الله جراء فقدانه البصر وتدهور حالته الصحية فى سجون الاحتلال".

يذكر أن جيش الاحتلال اعتقل التميمى قبل حوالى شهرين وأخضعه لتحقيق مكثف ومنعه من الحصول على عدد من الأدوية اللازمة، للحفاظ على استقرار حالته الصحية.

 


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الاحتلال

الاسير حسان التميمى

رام الله




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