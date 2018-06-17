الأمن الوطنى يشن حملات للتفتيش على الشقق المفروشة خلال عيد الفطر المبارك

كتب محمود عبد الراضى

واصل قطاع الأمن الوطنى، شن حملاتها الأمنية لاستهداف العناصر الإرهابية التى تستهدف أمن واستقرار البلاد.

وتستهدف الحملات الأمنية تمشيط العديد من المناطق فى عدة محافظات، فضلاً عن استهداف وتفتيش بعض الشقق المفروشة التى يستخدمها الإرهابيون مأوى لهم ويديروا من خلالها عملياتهم التخريبية، ويتم استخدامها أحياناً فى تصنيع المتفجرات.

وتأتى هذه التحركات الأمنية، بناءً على توجيهات اللواء محمود توفيق، بتكثيف التواجد الأمنى، خاصة خلال فترة عيد الفطر المبارك، للتصدى لكافة صور الخروج عن القانون.