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الأرصاد: انكسار الموجة الحارة اليوم.. والعظمى بالقاهرة 37 درجة

الأحد، 17 يونيو 2018 08:00 ص
الأرصاد: انكسار الموجة الحارة اليوم.. والعظمى بالقاهرة 37 درجة أحوال الطقس فى القاهرة
كتب محمود راغب
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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، انخفاض درجات الحرارة على شمال البلاد ليسود اليوم الأحد طقس لطيف على السواحل الشمالية حار على الوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد، ويظل شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارًا لطيف ليلاً.
 
وتظهر السحب المنخفضة على شمال البلاد، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر؛ ما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.
 
وبالنسبة لحالة البحر الأبيض المتوسط فتكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر فهى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية.
 

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة، اليوم، على محافظات ومدن مصر:

 

الصغرى العظمى 

القاهرة 26 37 
وسط الدلتا 26 37
الإسكندرية 22 29
بلطيم 22 29
مطروح 23 27
السلوم 20 30
سيوة 25 40
بورسعيد 24 28
دمياط 24 28
العريش 23 29
رفح 24 30
الإسماعيلية 24 36
السويس 25 36
رأس سدر 24 35
نخل 23 36
نويبع 28 37
طابا 26 35
كاترين 21 36
الطور 27 35
شرم الشيخ 30 39
الغردقة 28 39
مرسى علم 28 38
الفيوم 26 38
بنى سويف 26 38
المنيا 27 39
أسيوط 27 40
سوهاج 27 42
قنا 28 44
الأقصر 28 45
أسوان 29 46
أبوسمبل 30 44
الوادي الجديد 27 43
شلاتين 27 39
أبورماد 27 38
رأس حدربة 28 38
حلايب 29 37
 

أما عن درجات الحرارة المتوقعة، اليوم، على عدد من المدن والعواصم العربية فهى كالتالى:

 

الصغرى العظمى 

مكة المكرمة 32 48
المدينة 29 43
الرياض 28 40
المنامة 33 39
أبوظبى 29 39
الدوحة 32 42
الكويت 32 45
دمشق 16 33
بيروت 23 28
عمان 17 31
القدس 17 28
غزة 21 30
بغداد 27 43
مسقط 31 38
صنعاء 14 28
الخرطوم 30 42
طرابلس 20 27
تونس 19 29
الجزائر 18 24
الرباط 17 25
نواكشوط 21 28
 

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة، اليوم، على عدد من مدن وعواصم العالم:

 

الصغرى العظمى 

أنقرة 13 25 
اسطنبول 20 26
إسلام آباد 26 34
نيودلهى 29 39
جاكرتا 25 34
بكين 22 31
كوالامبور 24 32
طوكيو 19 24
أثينا 19 27
روما 17 29
باريس 12 19
مدريد 16 31
برلين 15 25
لندن 14 18
مونتريال 23 29
موسكو 15 24
نيويورك 21 25
واشنطن 23 34

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