اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الأحد

يقدم "اليوم السابع" لقرائه خدمة "اعرف كل حاجة فى دقيقة"، والتى تتضمن حصادا مختصرا لأهم وأبرز الأحداث فى شتى المجالات الإخبارية منها العربية والعالمية والاقتصادية والفنية والرياضية.

محمد صلاح يبعث برسائل الفرحة والثقة فى معسكر الفراعنة قبل مواجهة الدُب الروسى

وزير المالية: مصر تتسلم 2 مليار دولار من صندوق النقد الشهر المقبل

الرقابة الإدارية تخصص رقم 15333 لتلقى شكاوى مخالفات الوقود وتعريفة الركوب

رئيس الوزراء: أى خروج عن تعريفة الركوب الجديدة سيواجه بكل حسم

وزير التموين يوجه بالمرور على مستودعات البوتاجاز لضمان البيع بالأسعار المقررة

تشييع جثمان الفنان الراحل ماهر عصام من مسجد الشرطة بالشيخ زايد والأسرة تتلقى العزاء غدا بالحامدية الشاذبية

وزيرة الصحة: الدولة تتحمل علاج الأسر الأولى بالرعاية فى التأمين الصحى الجديد

انهيار منزل من 4 طوابق بسبب حريق هائل فى بولاق أبو العلا

هيئة الأرصاد: انكسار الموجة الحارة والعظمى بالقاهرة 36 درجة غدا

قرعة أراضى جديدة لجميعات الإسكان التعاونى عقب إجازة عيد الفطر.. و177 جمعية تقدم لـ76 قطعة أرض