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الأحد، 17 يونيو 2018 10:51 م
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اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الأحد

الأحد، 17 يونيو 2018 09:42 م
اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الأحد محمد صلاح خلال تدريبات المنتخب
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يقدم "اليوم السابع" لقرائه خدمة "اعرف كل حاجة فى دقيقة"، والتى تتضمن حصادا مختصرا لأهم وأبرز الأحداث فى شتى المجالات الإخبارية منها العربية والعالمية والاقتصادية والفنية والرياضية.

 

1

محمد صلاح يبعث برسائل الفرحة والثقة فى معسكر الفراعنة قبل مواجهة الدُب الروسى

2

وزير المالية: مصر تتسلم 2 مليار دولار من صندوق النقد الشهر المقبل

3

الرقابة الإدارية تخصص رقم 15333 لتلقى شكاوى مخالفات الوقود وتعريفة الركوب

4

رئيس الوزراء: أى خروج عن تعريفة الركوب الجديدة سيواجه بكل حسم

5

وزير التموين يوجه بالمرور على مستودعات البوتاجاز لضمان البيع بالأسعار المقررة

6

تشييع جثمان الفنان الراحل ماهر عصام من مسجد الشرطة بالشيخ زايد والأسرة تتلقى العزاء غدا بالحامدية الشاذبية

7

وزيرة الصحة: الدولة تتحمل علاج الأسر الأولى بالرعاية فى التأمين الصحى الجديد

8

انهيار منزل من 4 طوابق بسبب حريق هائل فى بولاق أبو العلا

9

هيئة الأرصاد: انكسار الموجة الحارة والعظمى بالقاهرة 36 درجة غدا

10

قرعة أراضى جديدة لجميعات الإسكان التعاونى عقب إجازة عيد الفطر.. و177 جمعية تقدم لـ76 قطعة أرض


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موعد حجز أراضى الاسكان الاجتماعى

اسعار المواصلات

التعريفة الجديدة للمواصلات

رقم شكاوى المواصلات

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