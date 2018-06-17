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ارتفاع حصيلة قتلى التفجير الانتحارى فى ننجرهار بأفغانستان لـ 36 قتيلا

الأحد، 17 يونيو 2018 09:59 ص
ارتفاع حصيلة قتلى التفجير الانتحارى فى ننجرهار بأفغانستان لـ 36 قتيلا مصابو التفجير الانتحارى فى أفغانستان
كابول (أ ش أ)
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أعلن مسئول أفغانى ارتفاع حصيلة قتلى التفجير الانتحارى الذى استهدف تجمعا لمسلحى حركة طالبان، أمس، للاحتفال بوقف إطلاق النار الذى أعلنته قيادة الحركة إلى 36 قتيلا.

ونقلت شبكة (إيه بي سي) نيوز الإخبارية الأمريكية اليوم الأحد، عن مدير إدارة الصحة في إقليم ننجرهار، شرقي البلاد، نجيب الله كمويل، قوله إن 65 شخصا أصيبوا بجروح جراء الهجوم.

وبحسب الشبكة، لم تعلن أي جهة مسئوليتها عن الهجوم إلا أنه من المحتمل أن يكون تنظيم "داعش" هو من نفذ هذا التفجير؛ حيث إن التنظيم لم يكن مشمولا بوقف إطلاق النار، كما أنه اشتبك مع طالبان في السابق.

وفي أعقاب الهجوم، أعلن الرئيس الأفغانى أشرف غني تمديد وقف إطلاق النار لمدة تسعة أيام، فيما لم يصدر أي تعليق فورى من جانب الحركة بشأن التزامها بهذا التمديد.

 


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