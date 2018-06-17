إصابة صهريج تخزين نفط بميناء رأس لانوف الليبى مع تجدد القتال

رويترز

قال مسؤول بالإطفاء إن صهريجا لتخزين النفط الخام فى ميناء رأس لانوف بمنطقة الهلال النفطى الليبى قد أصيب بأضرار مع تجدد القتال اليوم الأحد.

وأوضح المسؤول أن صهريج التخزين رقم 2 فى رأس لانوف كان يحوى 200 ألف برميل من الخام عندما أصيب.