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إصابة سائق بكسر بعظام الجمجمة واشتباه نزيف بالمخ فى مشاجرة بالبحيرة

الأحد، 17 يونيو 2018 12:00 م
إصابة سائق بكسر بعظام الجمجمة واشتباه نزيف بالمخ فى مشاجرة بالبحيرة مشاجرة -ارشيفية
البحيرة - جمال أبو الفضل - ناصر جودة
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أصيب سائق بكسر بعظام الجمجمة واشتباه نزيف بالمخ فى مشاجرة لخلافات الجيرة بعزبة ثروت التابعة لمركز شرطة أبو المطامير بمحافظة البحيرة.
 
تلقى اللواء علاء الدين عبد الفتاح ، مدير أمن البحيرة، إخطارًا من مركز شرطة أبوالمطامير من المستشفى العام، يفيد وصول رمضان  ر س 51 سنة سائق ومقيم عزبة ثروت بدائرة المركز مصاب بكسر بعظام الجمجمة، واشتباه نزيف بالمخ، وتم تحويله لمستشفى دمنهور العام للعلاج.
 
بسؤال المصاب، اتهم كل من: صلاح   ح س 51 سنة فلاح و مصطفى 26 سنة عامل ومحمود "نجلى الأول" 20 سنة عامل ومقيمين بذات الناحية بالتعدى عليه بالضرب "بالعصى"، وإحداث إصابته المشار إليها لخلافات بسبب الجيرة بأرضهم الزراعية.
 
تمكن ضباط وحدة مباحث المركز من ضبط المتهمين، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة وتحرر المحضر اللازم.
 
 
 
 

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