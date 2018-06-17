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إصابة أمير كمبودى ووفاة عقيلته فى حادث سيارة

الأحد، 17 يونيو 2018 11:49 ص
إصابة أمير كمبودى ووفاة عقيلته فى حادث سيارة شرطة كمبوديا ـ صورة أرشيفية
بنوم بنه (أ ش أ)
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أُصيب الأمير الكمبودى نورودوم راناريد، رئيس حزب الجبهة الوطنية المتحدة، اليوم الأحد، بجروح، وتوفيت عقيلته؛ إثر حادث سير وقع فى مقاطعة برياه سيهانوك جنوبى غربى البلاد.

وقال الجنرال تشون نارين، قائد شرطة مقاطعة برياه سيهانوك، لوكالة أنباء (شينخوا) الصينية، أن الحادث وقع عند الساعة 9 صباحا بالتوقيت المحلى فى منطقة برى نوب، عندما اصطدمت سيارة الدفع الرباعى التى ركباها بسيارة أخرى قادمة من الاتجاه المعاكس.

والأمير راناريد هو ابن الملك الأب الراحل نوردوم سيهانوك وحاليا، هو أيضا رئيس المجلس الاستشارى الخاص الأعلى للملك نوردوم سيهامونى، وهو أخوه غير الشقيق.

وشغل الأمير سابقا منصب رئيس الوزراء المشارك فى الفترة من عام 1993 إلى عام 1997 والرئيس السابق للجمعية الوطنية فى الفترة من عام 1998 إلى عام 2006.

 


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