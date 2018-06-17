أنجلينا جولى تصل إلى دهوك وتتفقد مخيمات للنازحين العراقيين والسوريين

بغداد (أ ش أ)

وصلت المبعوثة الخاصة للمفوضية العليا لشؤون اللاجئين بالأمم المتحدة، الممثلة الأمريكية أنجلينا جولى، اليوم الأحد، إلى محافظة دهوك لتفقد مخيمات النازحين العراقيين والسوريين الذين يقطنون مخيم دوميز وتقديم المساعدات لهم.

وذكرت قناة (السومرية نيوز) العراقية أن جولى التقت بعدد من العائلات النازحة بالمخيم وقدمت مساعدات إنسانية لهم.

كانت جولى قد زارت أمس السبت، مدينة الموصل العراقية حيث تجولت بين أنقاضها، بعد أقل من عام على تحريرها من قبضة تنظيم داعش الإرهابى.

يذكر أن هذه الزيارة لأنجيلينا جولى تعتبر الخامسة لها إلى العراق خلال 17 عاما مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين.