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أنجلينا جولى تحث المجتمع الدولى على إعادة إعمار العراق

الأحد، 17 يونيو 2018 10:14 ص
أنجلينا جولى تحث المجتمع الدولى على إعادة إعمار العراق أنجلينا جولى
واشنطن (أ ش أ)
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حثت الممثلة الأمريكية المشهورة أنجيلينا جولى المجتمع الدولى على العمل للمساعدة في استقرار العراق، بعد عام تقريبا من تحريرها من قبضة تنظيم داعش الإرهابى.

وذكرت صحيفة (ذا هيل) الأمريكية أن جولى، المبعوثة الخاصة المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، زارت الموصل ثانى أكبر المدن العراقية خلال عطلة عيد الفطر.. وقالت جولى، فى بيان لها، "إن هذا أسوأ دمار رأيته في كل سنوات عملى مع المفوضية".

وتظهر الصور ومقاطع الفيديو، التى نشرتها المفوضية، جولى وهى تمشى بين المبانى المدمرة والشوارع المقصوفة في غرب الموصل، حيث التقت مع سكان المدينة.. كما تحدثت أمام بقايا مسجد (النوري)، وأشارت إلى الدمار الذي شهدته المدينة، التى كانت تحت سيطرة داعش لمدة ثلاث سنوات.

وقالت جولى "غالبا ما نميل إلى افتراض، كمجتمع دولى، أنه عندما ينتهي القتال يتم إنجاز العمل.. لكن الظروف التي لاحظتها هنا فى غرب الموصل مروعة.. لافتة إلى أن النزوح لايزال قائما.. المخيمات القريبة من المدينة مازالت ممتلئة.. مناطق كاملة من غرب الموصل مازالت مدمرة".. مؤكدة أن تمكين الناس من العودة واستقرار المدينة أمر ضروري لاستقرار العراق.

جدير بالذكر أن هذه الزيارة لأنجيلينا جولي تعتبر الخامسة لها إلى العراق خلال 17 عاما مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.

 


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