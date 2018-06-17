أخبار الاقتصاد اليوم الأحد 17-6-2018.. وزيادة إيرادات قناة السويس

كتب - إسلام سعيد

شهدت أخبار الاقتصاد المصرى اليوم الأحد 17-6-2018 عددا من الأخبار والأحداث الاقتصادية الأقل فى الأهمية من أحداث أمس، لعل استمرار الجدل والحديث عن ارتفاع أسعار الوقود.





11.5 % زيادة فى ايرادات القناة



قال بيان بموقع هيئة قناة السويس، اليوم الأحد، إن إيرادات القناة للسنة المالية الحالية 2017-2018 زادت 11.5% إلى مستوى قياسى يبلغ 5.585 مليار دولار، وأوضح البيان أن إيرادات السنة السابقة كانت 5.008 مليار دولار.

غير أن السنة المالية لم تنته بعد. وتبدأ السنة المالية بمصر فى أول يوليو وتنتهى فى 30 يونيو، ولم توضح هيئة القناة لماذا أصدرت الأرقام قبل نهاية السنة المالية.

وقال الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، رئيس الهيئة الاقتصادية العامة لمنطقة قناة السويس، إن حركة الملاحة شهدت خلال الـ10 أيام الماضية من الأربعاء قبل الماضى وحتى الجمعة، عبور 536 سفينة بحمولة 34.8 مليون طن.

حقيقة زيادة أسعار كروت الشحن



نفى مصدر مسؤول بالجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، زيادة أسعار كروت الشحن المدفوع مسبقا بسبب ارتفاع أسعار البنزين، مؤكدا فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن الأسعار ثابتة ولم تصدر أى قرارات برفع أسعار الكروت.

كما نفى المهندس خالد حجازى الرئيس التنفيذى للقطاع المؤسسى بشركة اتصالات مصر رفع اسعار كروت الشحن مشيرا الى أن الجميع سواء مسؤولى الشركات والجهاز القومى لتنظيم الاتصالات فى عطلات رسمية ولا يوجد أى أحداث أو قرارات صدرت بهذا الشأن.

وقال حجازى فى تصريحات خاصة لليوم السابع، أن أسعار كروت الشحن كما هى منذ إقرار أخر زيادة فى سبتمبر الماضى.





ارتفاع استهلاك البنزين لـ7 ملايين طن خلال 10 سنوات بسبب انخفاض سعره



قال مصدر مسئول بالهيئة العامة للبترول، إن ارتفاع استهلاك البنزين خلال 10 سنوات الأخيرة من 3 ملايين طن سنويا إلى 7 ملايين طن، بما يقترب من 10 مليارات لتر بنزين سنويا، وذلك بسبب دخول مستهلكين كثيرين للغاية للسوق ومنها التوك توك، بالإضافة إلى أنماط استهلاكية الغريبة القائمة على انخفاض أسعار البنزين.

وأشار المسئول فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، إلى أن خطوة خفض الدعم عن الوقود والمنتجات البترولية من شأنها العمل على ترشيد استهلاك المواطنين من الوقود، وخاصة البنزين والسولار، مضيفا أن ترشيد الاستهلاك من شأنه تأخير أى قرارات مستقبلية قد تتضمن زيادات جديدة لأسعار الوقود.

وأضاف المسئول: "كلما قل الاستهلاك المحلى من الوقود "أو تم ترشيده"، كلما قل الاعتماد على الاستيراد من الخارج، وهو ما يعنى انخفاض التكلفة التى تتحملها الدولة فى دعم المنتجات البترولية، وخاصة فى ظل ثبات الإنتاج المحلى من البترول.

كانت وزارة البترول والثروة المعدنية، أعلنت أن مجلس الوزراء أقر زيادة أسعار المنتجات البترولية، اعتبارا من الساعة التاسعة صباح السبت 16-6-2018، ومن المقرر أن تكون الزيادة على النحو التالى‪..البوتاجاز المنزلى 50 جنيها للأسطوانة، والتجارى 100 جنيه للأسطوانة، أما البنزين : بنزين 95.. 7.75 جنيه للتر، و بنزين 92.. 6.75 جنيه للتر، و بنزين 80.. 5.50 جنيه للتر

أما الكيروسين 5.50 جنيه للتر، السولار5.50 جنيه للتر، المازوت (باقى الصناعات) 3500 جنيه للطن، مع ثبات سعر الصناعات الغذائية والكهرباء والأسمنت، غاز تموين السيارات 2.75 جنيه /م3.





اتحاد الصناعات يطلق مبادرة لصرف المنشآت الصناعية علاوة اجتماعية استثنائية



أطلق اتحاد الصناعات المصرية والغرف الصناعية التابعة له، مبادرة لحث المنشآت الصناعية على صرف علاوة اجتماعية استثنائية تتراوح قيمتها فى المتوسط ما بين 100 و200 جنيه، على أن يتم ذلك وفقاً للظروف الاقتصاية لكل مؤسسة.

وتهدف تلك المبادرة إلى تلتخفيف من آثار الزيادات التي أقرتها الحكومة مؤخراً فى أسعار الكهرباء والمحروقات، والتزاماً من القطاع الصناعي الوطنى بالمسئولية المجتمعية المنوط بها.

قال المهندس محمد زكى السويدى، رئيس الاتحاد، إن هناك تواصلاً مع الحكومة بشأن إعفاء تلك العلاوة من الضرائب، وذلك لتحقيق الهدف منها.

كما أكد السويدى، على أن الاتحاد والغرف الصناعية سيواصلان العمل يداً بيد مع السلطات، لاستكمال مسيرة الإصلاح الاقتصادى الحتمية، مشددًا على أنها مسيرة تتطلب تعاون كافة الأطراف فى صياغة سياسات الحماية الاجتماعية، مشيراً إلى جدية القطاع الصناعى فى تحمل كافة مسئولياته للإسهام فى دفع عجلة الإنتاج وتحقيق الاستقرار الاقتصادى والاجتماعى.