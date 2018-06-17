أب يحبس طفليه ويعرضهما للموت داخل غرفة مغلقة بالسويس لمرضهما بالتوحد

السويس - سيد نون

أصيب سكان مدينة الملك عبدالله بحى عتاقة بمحافظة السويس، بصدمة شديدة عقب اكتشافهم أن أصوات الصرخات التى تصدر من داخل إحدى الوحدات السكنية بالمدينة التى قاموا بدخولها مع قوات الشرطة هى لطفلين مصابين بالتوحد قام والدهما بحبسهما داخل غرفة بالوحدة السكنية وتركهما نتيجة الخلافات التى نشبت مع زوجته التى حصلت على حكم قضائى بالخلع.

بدأت الواقعة بسماع أصوات مخيفة صدرت من داخل وحدة سكنية بحى عتاقة ليلا ليستعين السكان باتحاد الشاغلين بالمدينة، حيث اقتربوا من الوحدة السكنية، وفور التأكد من مصدر الصرخات اتصلوا بشرطة قسم عتاقة، وفور دخول الوحدة السكنية التى لا تصلح للإقامة وليس بها أى نوع من الأثاث المنزلى فوجئ الجميع بغرفة مغلقة تصدر منها الأصوات، وبدخولها صدموا بسبب العثور على طفلين توأم، مصابين بمرض التوحد، حيث قاموا بإنقاذهما من موت محقق.

وأكد الأهالى بالمدينة وقوات الشرطة أن الطفلين كانا مجردين من الملابس، كما لم يكن لديهما طعام داخل الغرفة، بجانب الرائحة الكريهة التى كانت تحيط بهما.

وباستدعاء الشرطة لوالد الأطفال تبين أن «مازن ومروان» يبلغان من العمر 5 أعوام، وأنهما يعيشان بين أب وأم تحاصرهما خلافات وصلت إلى تحرير المحاضر بأقسام الشرطة.

وقال محمود داود، رئيس اتحاد الشاغلين بمدينة الملك عبدالله: «تلقينا اتصالا من السكان بوجود أصوات صرخات مكتومة من داخل إحدى الوحدات السكنية وقمنا بإبلاغ الشرطة بقسم شرطة عتاقة وفور دخولنا الوحدة السكنية شاهدنا بداخلها مجموعة من الكراكيب، ثم غرفة موضوع على الباب الخاص بها «ترباس» وفور دخولها عثرنا على اثنين من الأطفال التوأم لا يرتديان ملابسهما».

وأوضح محمود، أنه تم استدعاء الأب الذى أكد أن الوحدة السكنية هى ملك شقيقته وأنه بسبب إصابة أبنائه بالتوحد نشبت الخلافات مع والدة الأطفال انتهت بحصول والدة الأطفال على حكم قضائى بالخلع. وكشف الأب للشرطة أن ما حدث مع الأطفال هو نتيجة الصراعات والخلافات الزوجية وأن الأب لجأ إلى شقيقته من أجل أن يعيش أطفاله داخل وحدتها السكنية بمدينة الملك عبدالله. وقال مصدر أمنى بقسم شرطة عتاقة، إنه تم تحرير محضر رقم 7 أحوال بالقسم لإثبات الواقعة.