7 برامج ضمن استثمارات الحكومة لقطاع الشباب والرياضة.. تعرف عليها

قالت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، إن الحكومة تستهدف تنفيذ 7 برامج ضمن خطة الوزارة لتطوير للارتقاء بقطاع الشباب والرياضة على مستوى الجمهورية خلال العام المالى 2018-2019، والذى ينطلق خلال الشهر القادم، وفيما يلى البرامج السبعة:
1-تنفيذ 308 برامج وأنشطة شبابية يَستفيدُ منها حوالى مليون شاب بكافة المحافظات
2-استكمال تنفيذ 70 مَلْعَباً بالقُرى الأكثر احتياجاً، وبدء تطوير 300 ملعب خُماسى
3-استكمال إنشاء عشرة حمّامات سباحة بمراكز الشباب وخمس مدن شبابية أسوان، الأقصر، الغردقة، رأس البر(1)، رأس البر (2)
4-إنشاء مدينة شبابية بالعاصمة الإدارية الجديدة
5-استكمال إنشاء استاد المنيا الرياضى
6- اكتشاف 2500 لاعب رياضى فى إطار برنامج الموهبة الرياضية
7-تعزيز قدرات 6000 كادر رياضى، وإنشاء أول مدينة رياضية لذوى الاحتياجات الخاصة بمحافظة الجيزة
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