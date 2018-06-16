7 برامج ضمن استثمارات الحكومة لقطاع الشباب والرياضة.. تعرف عليها

كتب : مصطفى عبد التواب

قالت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، إن الحكومة تستهدف تنفيذ 7 برامج ضمن خطة الوزارة لتطوير للارتقاء بقطاع الشباب والرياضة على مستوى الجمهورية خلال العام المالى 2018-2019، والذى ينطلق خلال الشهر القادم، وفيما يلى البرامج السبعة:

1-تنفيذ 308 برامج وأنشطة شبابية يَستفيدُ منها حوالى مليون شاب بكافة المحافظات

2-استكمال تنفيذ 70 مَلْعَباً بالقُرى الأكثر احتياجاً، وبدء تطوير 300 ملعب خُماسى

3-استكمال إنشاء عشرة حمّامات سباحة بمراكز الشباب وخمس مدن شبابية أسوان، الأقصر، الغردقة، رأس البر(1)، رأس البر (2)

4-إنشاء مدينة شبابية بالعاصمة الإدارية الجديدة

5-استكمال إنشاء استاد المنيا الرياضى

6- اكتشاف 2500 لاعب رياضى فى إطار برنامج الموهبة الرياضية

7-تعزيز قدرات 6000 كادر رياضى، وإنشاء أول مدينة رياضية لذوى الاحتياجات الخاصة بمحافظة الجيزة