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6 نقاط لحمايتك أنت وأسرتك أثناء قيادة السيارة.. تعرف عليها

السبت، 16 يونيو 2018 04:00 ص
6 نقاط لحمايتك أنت وأسرتك أثناء قيادة السيارة.. تعرف عليها حملات مرور
كتب – أحمد عبد الهادى
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فى إطار الخدمات التى تقدما "اليوم السابع" لخدمة المواطنين، وكيفية المساعدة فى توفير سبل الأمان للمواطن، تقدم لكم فى 6 نقاط هامة وسريعة أهم سبل الأمان أثناء قيادتك لسيارتك.

حزام الأمان
 

يعدّ ارتداء حزام الأمان أمراً مهماً للغاية للحفاظ على سلامة الركّاب داخل السيارة أثناء وقوع حادث مفاجئ، حيث يتمّ وضع حزام الكتف وحزام الخصر بمكانهما المناسب، فينبغى وضع حزام الخصر أعلى منطقة الفخذين وأسفل منطقة البطن، وكذلك حزام الكتف ينبغى وضعه بشكل مريح للكتف والصدر بعيداً عن الرقبة والوجه.

أكياس الهواء
 

عند التعرّض السيارة لحادث فإنّه يمكن حماية الركاب من خلال الأكياس الهوائية، فعند حصول ذلك يتمّ نفخها من عجلة القيادة، ولوحة القيادة، ويحدث ذلك بغضون طرفة عين لحماية الركّاب من الاصطدام بالزجاج أو العجلة.

إبقاء الأطفال فى المقعد الخلفى
 

 ينبغى على الأطفال الذين تقلّ أعمارهم عن 12 عاماً الجلوس فى المقاعد الخلفية، وذلك لأنّ الأكياس الهوائية مخصّصة لحماية الأشخاص ذوى الأجسام الكبيرة، ممّا سيؤدّى إلى إصابة الأطفال بالأذى فى حال جلوسهم فى المقاعد الأمامية.

تخفيف السرعة
 

بيّنت الإدارة العامة للمرور على الطرق السريعة أن السرعة تعدّ من أكثر العوامل التى تساهم فى حوادث المرور، حيث تعدّ سبباً فى حدوث 31% من الحوادث القاتلة.

إجراءات السلامة فى الأجواء الصعبة
 

 عند قيادة السيارة فى أجواء ضبابية، أو ممطرة، أو ثلجية، أو جليدية، فإنّه يجب القيادة بحذر مع التخفيف من السرعة قدر الإمكان، والحفاظ على مسافة أمان خلف السيارة الأمامية، والحذر أثناء عبور المنعطفات، وفى حال كان السائق يعانى من ضعف الرؤية فينبغى الاصطفاف على جانب الطريق مع إطفاء الأضواء.

فحص السيارة كل فترة وصيانتها
 

 تساعد الصيانة الدورية للسيارة على معرفة الأعطال التى ينبغى إصلاحها، حيث تعدّ وسيلة أمان رئيسية للحماية من حوادث السير، كما تعدّ مشكلة ضغط الهواء فى الإطارات سبباً رئيسياً لوقوع الحوادث لاحتمالية انفجارها.


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