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وزارة المالية الأمريكية تفرض عقوبات جديدة على ملياردير إسرائيلى

السبت، 16 يونيو 2018 10:07 ص
وزارة المالية الأمريكية تفرض عقوبات جديدة على ملياردير إسرائيلى وزير الخزانة الأمريكى ستيفن منوتشين
وكالات الأنباء
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فرضت وزارة المالية الأمريكية، أمس الجمعة، عقوبات جديدة على 14 شركة مرتبطة برجل الأعمال الإسرائيلى دان هرتلر، استنادا إلى "قانون ماجنيتسكى" الذى أصدره سابقا الكونجرس الأمريكى، وذلك وفقًا لما نقلته شبكة "روسيا اليوم" الإخبارية، اليوم السبت، عن وكالة "نوفوستى" الروسية.

وجاء فى بيان صدر عن الوزارة، "وفقا للبيان فى ديسمبر 2017 يعد دانى هرتلر رجل أعمال وملياردير دولى جمع ثروته بفضل صفقات فساد مشبوهة بمقدار مئات الملايين من الدولارات فى مجال استخراج النفط والثروات الطبيعية فى جمهورية الكونغو الديمقراطية".

وأفادت الوزارة، بأن الكونغو فقدت بسبب نشاط هرتلر 1.36 مليار دولار من جراء تخفيض أسعار الممتلكات التى تم بيعها لشركات هرتلر فى الخارج، وأضاف البيان، أن العقوبات الأمريكية ضد هذا الرجل تشمل حاليا 34 شركة وشخصيات يعتقد أنها مرتبطة به، وتقضى العقوبات بتجميد كل ممتلكات هذه الشركات والشخصيات الموجودة فى الأراضى الأمريكية، وكذلك حظر المواطنين الأمريكيين التعاون معها.

ويسمح "قانون ماجنيتسكى" للسلطات الأمريكية بفرض عقوبات على الأشخاص الذين يعتقد أنهم مرتبطون بانتهاكات حقوق الإنسان، وأصبح ذلك دفعة ثانية من العقوبات المفروضة على هذا الملياردر الإسرائيلى، وفى ديسمبر عام 2017 كانت وزارة المالية الأمريكية قد فرضت عقوبات عليه وعلى الشركات المرتبطة به، ومؤخرا كتبت مجلة "Forbes" أن ثروة هرتلر تبلغ 1.22 مليار دولار.


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