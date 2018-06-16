هل يستطيع "الوفد" قيادة تيار المعارضة؟.. "أبو شقة" يرد

كتبت إيمان على

قال المستشار بهاء أبو شقة، رئيس حزب الوفد، ورئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن الحزب دائما فى تاريخه وفى ثوابته يقف ويساند الدولة الوطنية ويحمى الدولة والمواطن، كما أنه يدافع عن الدستور والديمقراطية وحق المواطن فى الصحة والتعليم والطبقات المهمشة.

وتابع أبو شقة: "لا يمكن أن نسمى أنفسنا حزب معارضة بمفهوم المعارضة.. بمعنى اعارض لمجرد المعارضة.. ولكن حزب الوفد فى الفترة القادمة سيكون عند ثوابته بمعنى المعارضة الوطنية للخطأ الذى وقع فيه المسئول".

وأشار إلى أن هذه المعارضة تكون موضوعية وبناءة بتقديم حلول لهذا الخطأ ولو كنت مكانه ما الذى كنت سأقوم به، كما أن الحزب وأعضاءه ملتزمون بعرض وتحليل هذا الخطأ بأدبيات ودون تجريح أو شتائم وإظهار أين الصواب، كما أنه لا يجد غضاضة فى توجيه التحية للحكومة حال أحسنت.