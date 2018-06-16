ننشر الصور الأولى لمطار الحديدة بعد سيطرة الجيش اليمنى وطرد الحوثيين

كتب: محمد الأحمدى

نشر ناشطون يمنيون وبعض وسائل الإعلام العربية الصور الأولى لمطار الحديدة غرب اليمن بعد انتزاع القوات الحكومية اليمنية السيطرة عليه من الحوثيين.

وتظهر الصور المرافق والمبانى المدمرة فى حرم المطار حيث تم انتشار عناصر من القوات اليمنية الحكومية لتطهير الأرض من الألغام والمتفجرات.

وكانت قد سيطرت قوات الجيش اليمنى، الموالى للحكومة بزعامة الرئيس عبد ربه منصور هادى، وما يسمى بالمقاومة الشعبية صباح اليوم، على مطار الحديدة الدولى، الذى كان منذ العام 2014 تحت سيطرة مقاتلى جماعة "أنصار الله" الحوثية.

وقال المركز الإعلامى للقوات المسلحة اليمنية فى تغريدة نشرها على حسابه فى "تويتر": "قوات الجيش مسنودة بالمقاومة والتحالف العربى تحرر مطار الحديدة الدولى من قبضة مليشيا الحوثي، والفرق الهندسية تباشر تطهير المطار ومحيطه من الألغام والعبوات الناسفة".



تحرير مطار الحديدة



جانب من المطار



جانب من تحرير مطار الحديدة



مطار الحديدة بعد سيطرة الجيش اليمنى