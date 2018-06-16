نقيب الصحفيين: قانون تنظيم الصحافة إيجابي فى مجمله ونسير على الطريق السليم

رامى سعيد

أكد الكاتب الصحفى عبد المحسن سلامة، نقيب الصحفيين، أن قانون تنظيم الصحافة والإعلام الذى أقره مجلس النواب، به عدد من المواد الإيجابية كالتى تجرم الاعتداء على الصحفى وغيرها، مضيفا أن بعض المواد تتطلب مزيد من المناقشات حتى يمكن وضع لائحة تنفيذية ملائمة.

وأوضح سلامة لـ" اليوم السابع " أن هناك مواد آخر ى تم حلها من خلال مناقشات مع مجلس النواب والهيئات المتخصصة مثل مجالس الإدارة، ومكافأة نهاية الخدمة، وغيرها من المواد، مشيرًا إلى أن القانون فى مجملة إيجابى، ويؤكد أننا نسير فى الطريق السليم.

وكان الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، قد وجه الشكر إلى لجنة الثقافة والإعلام رئيسًا وأعضاءً على مجهوداتهم فى إنجازهم مشروعات القوانين المنظمة للصحافة والإعلام، قائلا: "أن اللجنة بذلت مجهودًا كبيرًا لاسيما أن الثلاث مشروعات قوانين فى غاية الصعوبة، ومتعلقة بحرية الصحافة، متابعا: "مجلس النواب يوافق على قوانين الصحافة والإعلام وهو بضمير مستريح لاسيما أنه يُراعى المحددات الدستورية المنصوص عليها".