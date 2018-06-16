video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
السبت، 16 يونيو 2018 02:22 ص
خالد صلاح
}
الرئيسية أخبار عاجلة

نقيب الصحفيين: قانون تنظيم الصحافة إيجابي فى مجمله ونسير على الطريق السليم

السبت، 16 يونيو 2018 01:00 ص
نقيب الصحفيين: قانون تنظيم الصحافة إيجابي فى مجمله ونسير على الطريق السليم الكاتب الصحفى عبد المحسن سلامة نقيب الصحفيين
رامى سعيد
إضافة تعليق

أكد الكاتب الصحفى عبد المحسن سلامة، نقيب الصحفيين، أن قانون تنظيم الصحافة والإعلام الذى أقره مجلس النواب، به عدد من المواد الإيجابية كالتى تجرم الاعتداء على الصحفى وغيرها، مضيفا أن بعض المواد تتطلب مزيد من المناقشات حتى يمكن وضع لائحة تنفيذية ملائمة.

 

وأوضح سلامة لـ" اليوم السابع " أن هناك مواد آخر ى تم حلها من خلال مناقشات مع مجلس النواب والهيئات المتخصصة مثل مجالس الإدارة، ومكافأة نهاية الخدمة، وغيرها من المواد، مشيرًا إلى أن القانون فى مجملة إيجابى، ويؤكد أننا نسير فى الطريق السليم.

 

وكان الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، قد وجه الشكر إلى لجنة الثقافة والإعلام رئيسًا وأعضاءً على مجهوداتهم فى إنجازهم مشروعات القوانين المنظمة للصحافة والإعلام، قائلا: "أن اللجنة بذلت مجهودًا كبيرًا لاسيما أن الثلاث مشروعات قوانين فى غاية الصعوبة، ومتعلقة بحرية الصحافة، متابعا: "مجلس النواب يوافق على قوانين الصحافة والإعلام وهو بضمير مستريح لاسيما أنه يُراعى المحددات الدستورية المنصوص عليها".


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

رئيس مجلس النواب: وافقنا على قوانين الصحافة والإعلام بضمير مستريح

البرلمان يوافق على مواد آليات النشر بقانون "الصحافة والإعلام"

قانون الصحافة يحظر الترخيص لأى وسيلة تقوم على تمييز دينى أو تنشر الإباحية والعنف

مجلس النواب

قانون الصحافة

عبد المحسن سلامة

نقيب الصحفيين

لجنة الاعلام

على عبد العال




لا تفوتك
السيسي: فخور بأداء المنتخب "الرجولى" وواثق فى قدرات اللاعبين

السيسي: فخور بأداء المنتخب "الرجولى" وواثق فى قدرات اللاعبين

الكهرباء: لا تخفيف للأحمال خلال أيام العيد والاحتياطى اليومى 10 آلاف ميجا وات

الكهرباء: لا تخفيف للأحمال خلال أيام العيد والاحتياطى اليومى 10 آلاف ميجا وات

لهذا السبب ..أصوات البمب والصواريخ تسبب مضاعفات صحية لمرضى القلب

لهذا السبب ..أصوات البمب والصواريخ تسبب مضاعفات صحية لمرضى القلب

شاهد.. "حركات" كوبر خلال مباراة مصر وأوروجواى

شاهد.. "حركات" كوبر خلال مباراة مصر وأوروجواى

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة