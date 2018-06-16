نائب مدير القاهرة يتفقد الحالة الأمنية بالعاصمة ثانى أيام عيد الفطر

كتبت أمانى الأخرس

تفقد اللواء هانى جرجس، نائب مدير أمن العاصمة لقطاع الغرب، وبصحبته عدد من القيادات الأمنية بمديرية أمن القاهرة، وضباط من إدارة مكافحة الآداب، عدد من رجال المباحث بمحيط منطقة وسط البلد، تزامنا مع احتفالات المواطنين بثانى أيام عيد الفطر المبارك.

يأتى ذلك لمتابعة الحالة الأمنية، وسط تواجد مكثف من عناصر الشرطة النسائية، على رأسهم العميد نشوى محمود، مدير مكافحة العنف ضد المرأة، وعدد من الضابطات بالإدارة، للتصدى لأى وقائع تحرش أومعاكسات قد تتعرض لها الفتيات.