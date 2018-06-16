موجز أخبار الـ6.. الهدوء يسود مواقف السيرفيس بعد تحديد تعريفة الأجرة

نشر الموقع الإلكترونى لـ"اليوم السابع" على مدار الساعات الماضية، العديد من الأخبار المهمة التى شملت جميع الأصعدة، المحلى والعربى والعالمى، كان أبرزها تعريفة الركوب فى المحافظات، وتعريفة التاكسى الجديدة، واستعدادات المنتخب الوطنى للقاء روسيا فى كأس العالم.

وفيما يلى موجز أخبار مصر الساعة 6 مساء..

قال مصدر أمنى بإدارة المرور ، أنه فى حالة رصد مخالفة لسائق تاكسى يقوم برفع تسعيرة الركوب و لا يقوم بتشغيل عداد المركبة من خلال حملات المرور فى الشوارع و الطرق سيتم سحب التراخيص لمدة شهر كامل لمنع تكرار الواقعة مع توقيع غرامة مالية من 300 الى 500 جنيها لعدم تشغيل العداد أو رفع التعريفة و سيتم إعادة التراخيص مرة أخرى.

أكد اللواء دكتور راضى عبد المعطى رئيس جهاز حماية المستهلك، انه جارى التنسيق مع المحافظين لمعرفة تعريفة الأجرة المقررة لسائقى الميكروباص فى مختلف المناطق، كما يقوم حاليا موظفو الجهاز بتكثيف الحملات على الأسواق ومحطات الوقود ومستودعات البوتاجاز للتأكد من بيع المواد البترولية وأسطوانات البوتاجاز بالسعر المقرر على ان يتم تحرير محاضر لأى شخص يثبت تلاعبه فى الأسعار دون أى مبررات وإحالته إلى النيابة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة قائلا: "سيتم تطبيق القانون بحسم مع أى مخالف".

شهدت مواقف السيرفيس "الميكروباصات" فى محافظتى القاهرة والجيزة هدوءاً تاماً بعد رفع أسعار المحروقات والبنزين من قبل وزارة البترول، والتزم السائقون بالتعريفة المحددة التى حددها كل محافظة، ولم تتلق غرفة عمليات المحافظتين أى شكاوى من قبل المواطنين فيما يعلق بزيادة الأجرة عن الحد الذى حددته المحافظات.

لاقت مباراة المنتخب المصرى وأوروجواى، التى أقيمت أمس فى إطار مباريات المجموعة الأولى بالمونديال فى روسيا ردود فعل واسعة عربية وأجنبية، حيث اهتمت الصحف والمواقع الإخبارية بالتعليق على أداء المنتخب المصرى الذى وصفته صحيفة "الخليج" الإماراتية بـ"الرجولى"، بينما أكدت وكالة الأسوشيتدبرس، الأمريكية، أن لويس سواريز، نجم منتخب أوروجواى، فشل فى هزيمة حارس منتخب مصر، محمد الشناوى ولم يستطع إحراز أى أهداف فى مرماه خلال المباراة.





علامات من البساطة والطيبة الأصيلة هكذا كان المشهد الذي ظهرت عليه والدة اللاعب محمود تريزيجيه، لاعب المنتخب الوطني، وأحد عناصر المنتخب القتالية في مونديال روسيا، تروي لنا الأم التي تعيش أفضل لحظات حياتها مع كل انتصار يحققه نجلها، سواء مع فريقه أو مع المنتخب الوطني.

أظهر مقطع فيديو صادم، عدد كبير من الأطفال يدخنون الشيش داخل إحدى المقاهى خلال الاحتفال بعيد الفطر المبارك.