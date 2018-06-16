ممنوعات بحديقة الحيوان فى الجيزة.."الشيشة والجوزة " على رأس القائمة

كتب سمير حسنى

كشف الدكتور محمد رجائى، رئيس الإدارة المركزية لحدائق الحيوان، عن استعدادات كبيرة لمواجهة التكدس والزحام بالحديقة خلال أيام عيد الفطر المبارك، مؤكدا توفير 18 منفذا لبيع التذاكر للزائرين.

وحول المحظورات التى يمنعها أمن الحديقة، قال "رجائى"، فى تصريحات تليفزيونية، مسؤلو الأمن يقومون بتفتيش الزائرين، ويصادرون أي ممنوعات مثل البوتاجاز الصغير والشيشة والجوزة والآلات الحادة، مؤكدا وجود تنسيق مع مديرية أمن الجيزة لمنع أى حادث يعكر صفو الزائرين.

وأشار رئيس الإدارة المركزية لحدائق الحيوان، إلى وجود تنسيق مع مرفق الإسعاف والدفاع المدنى، وتوفير 2 سيارة إسعاف، و2 سيارة إطفاء، وملء جميع الطفايات بجميع المراكز الهامة بالحديقة.

وعن شكوى الزائرين من تدنى مستوى النظافة بالحديقة، قال: بذل مجهود يصل إلى حد المعجزة، من أجل رفع كفاءة المنظومة بالحديقة، فضلا عن تطهير الترع والمصارف التى كانت تسبب روائح كريهة بالمكان.