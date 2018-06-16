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مقتل 7 جنود ليبيين فى مواجهات مع الجماعات المسلحة وسط البلاد

السبت، 16 يونيو 2018 11:26 ص
مقتل 7 جنود ليبيين فى مواجهات مع الجماعات المسلحة وسط البلاد الجيش الليبى - أرشيفية
أ ش أ
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أعلنت المسئولة الإعلامية فى غرفة عمليات سرت الكبرى، انتصار محمد، اليوم السبت، إن 7 جنود ليبيين قتلوا خلال مواجهات مع الجماعات المسلحة التى اقتحمت العديد من المناطق النفطية وسط البلاد.

وقالت محمد - فى تصريحات خاصة لراديو (سوا) الأمريكى، اليوم - إن "الطائرات الحربية شنت، أمس الجمعة، غارات على مواقع الجماعات المسلحة التى سيطرت على عدد من المواقع النفطية وسط ليبيا"، موضحة أن القصف الجوى تسبب فى حدوث الكثير من الأضرار فى صفوف الجماعات المسلحة.

وأدانت بعثة الأمم المتحدة للدعم فى ليبيا، وحكومة الوفاق الليبية، والبرلمان، الهجوم على المناطق النفطية وسط ليبيا، وكان المكتب الإعلامى لقيادة الجيش الليبى قد أعلن أن اللواء خليفة حفتر، يعد خطة لدحر المجموعات المسلحة التى تسللت إلى منطقة الهلال النفطى.

 


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