video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
السبت، 16 يونيو 2018 01:02 م
خالد صلاح
}
الرئيسية تقارير مصرية

مفكر إماراتى: المصريون حققوا معجزة فى 30 يونيو..وفرقوا بين الوطنية والخيانة

السبت، 16 يونيو 2018 12:49 م
مفكر إماراتى: المصريون حققوا معجزة فى 30 يونيو..وفرقوا بين الوطنية والخيانة مرشد الإخوان و30 يونيو - صورة أرشيفية
كتب كامل كامل
إضافة تعليق

تزامنا مع الذكرى الخامسة لثورة 30 يونيو التى أطاحت بحكم المرشد وجماعته الإرهابية، وصف المفكر الإماراتى على محمد الشرفاء ثورة يونيو، بيقظة المارد المصرى التى حقق فيها الشعب المصرى معجزة، وفرق بين الوطنية والخيانة.

وسرد "الشرفاء" خيانة جماعة الإخوان للدولة المصرية، مؤكدا أنها جماعة من صنيعة أجهزة استخبارات أجنبية، تستخدمها هذه الأجهزة لتخريب وتعويق التنمية فى مصر،  قائلا  إن :" معاناة الشعب المصرى وما عايش من انتكاسات وإخفاقات، متطلعا لمستقبل مشرق حينما بداء خريطة المستقبل تأخذ منحى آخر عندما قررت الدول الاستعمارية الحليفة لإسرائيل تحقيق أهدافهم المشتركة وقيام دولة اسرائيل من النيل إلى الفرات، وقد أعدت خطة للتعاون مع الإخوان المسلمين من خلال ما حدث عام  1952".

وأضاف فى تصريحات خاصة لليوم السابع :"  قبل هذا كانت مصر تسير بخطى مدروسة وناجحة نحو التنمية المستدامة فى كل المجالات وكانت بورصة القطن فى الإسكندرية رابع بورصة فى العالم وتعيش مصر آنذاك تقدما مطردا، وحين أدركت القوى الاستعمارية وعلى رأسها بريطانيا وأمريكا، بأن استمرار التطور والتنمية فى مصر سيعيق تحقيق الأحلام التوسعية لإسرائيل، استخدموا جماعة الإخوان لتحقيق خطتهم ولتهيئة المشهد لقيام دولة إسرائيل مع أعوانهم الإخوان المسلمين، وانهار الوضع الاقتصادى فى مصر، وتراكمت الديون على الميزانية".

 وتابع :" بعد سنوات استطاع المارد المصرى أن يستعيد كرامته فى حرب ٧٣ أكتوبر ونجح المرحوم القائد الوطنى أنور السادات بأن يستعيد سيناء وأعاد للشعب مكانته ورفع للجيش معنوياته وبد اغتياله جزاءا لانتصاره على عدو الشعب المصري"  مضيفًا :" وفى 2012  أعلنت انتخابات رئاسية اختطف الإخوان نتائجها  قبل استكما احصاء إعداد المشاركين فى الانتخابات، وأعلنوا فوز محمد مرسي فجرا ليستقبل الأمريكان الخبر وليفرحوا بما خططوا له وبدءوا  يعدون لتقسيم مصر وتسليم قناة السويس للقطرين، وأصبحت مصر غنائم يحق للإخوان توزيعها كما يشاءون".

واستطرد "الشرفاء" :" ذاق الشعب الأمرين من تصرفات الإخوان،  وجرائمهم وخططهم التى كانت ستؤدى إلى ضياع مصر للأبد،  وفجأة انتفض المارد المصري فى30 يونيو 2013 يهدر كالرعد، وملأ  الشوارع والأزقة، يطالب بطرد مرسي من الحكم، والقوات المسلحة المصرية التحمت مع الشعب فى رفع البلاء وإسقاط الاخوان ونجح التلاحم بين الجيش والشرطة والشعب، وَقّاد المسيرة قائد مخلص وضع روحه على كفها ليخلص مصر من أصحاب الشر وتصفية الاٍرهاب".

وقال :" اليوم  ما يراه الشعب المصري من إنجازات وما تحقق من مشروعات فى كل الميادين يعتبر معجزة إرادة شعب وقائد اقسموا بأن يستعيدوا وطنهم ويكتبوا تاريخ أجدادهم من جديد ويعيدوا بناء اقتصادهم لينعم الشعب بثرواته ويرتقى مستوى دخل الفرد الى ما يتمناه والله معهم يفجر آبار الغاز والبترول وتتزاحم الاستثمارات وتنجح مصر بهزيمة الدولار حتى لا يكون قيدا على حريتها الاقتصادية".

واختتم حديثه قائلا :" الشعب المصرى وعى ولديه القدرة على  الفرز بين الوطنية والخيانة".

 

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

العاصمة تفتتح 6 مشاريع عملاقة فى 30 يونيو.. وتوفر 14256 وحدة سكنية لسكان العشوائيات.. الأسمرات 3 وروضة السيدة والمحروسة 1و2 فى المقدمة.. وانتهاء أزمة قرية الفواخير ينقذ المهنة.. وجراج روكسى يقضى على الزحام

ذكرى 30 يونيو

ثورة يونيو

الاطاحة بحكم الاخوان

اخبار عاجلة

اخبار مصر




لا تفوتك
صور.. شاهد معالم مصر السياحية بعيون مغردى تويتر عبر هاشتاج "this is Egypt "

صور.. شاهد معالم مصر السياحية بعيون مغردى تويتر عبر هاشتاج "this is Egypt "

الأوقاف: تخصيص 100 مليون جنيه من موارد الوزارة لمساعدة الأسر الأولى بالرعاية

الأوقاف: تخصيص 100 مليون جنيه من موارد الوزارة لمساعدة الأسر الأولى بالرعاية

رؤساء أجهزة المدن الجديدة يكشفون نسب تنفيذ مشروع سكن مصر.. 65 % نسبة التنفيذ بمدينة أكتوبر الجديدة.. 40% للقاهرة الجديدة.. و60% لمدينة العبور.. ويؤكدون: الانتهاء من تنفيذ كامل الوحدات نهاية العام الجارى

رؤساء أجهزة المدن الجديدة يكشفون نسب تنفيذ مشروع سكن مصر.. 65 % نسبة التنفيذ بمدينة أكتوبر الجديدة.. 40% للقاهرة الجديدة.. و60% لمدينة العبور.. ويؤكدون: الانتهاء من تنفيذ كامل الوحدات نهاية العام الجارى

نجوم الفراعنة يعلقون على مباراة الافتتاح أمام أوروجواى.. كوبر يوضح سبب عدم الدفع بمحمد صلاح.. تريزيجيه يلوم الحظ بعد الخسارة أمام أصدقاء سواريز.. أحمد حجازى يتعهد بمواصلة القتال. .والشناوي: اللى جاى أحسن

نجوم الفراعنة يعلقون على مباراة الافتتاح أمام أوروجواى.. كوبر يوضح سبب عدم الدفع بمحمد صلاح.. تريزيجيه يلوم الحظ بعد الخسارة أمام أصدقاء سواريز.. أحمد حجازى يتعهد بمواصلة القتال. .والشناوي: اللى جاى أحسن

"لو ناوى تأكل كحك فى العيد".. وجبة مثالية تجنبك الحموضة ومشاكل الهضم

"لو ناوى تأكل كحك فى العيد".. وجبة مثالية تجنبك الحموضة ومشاكل الهضم

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة