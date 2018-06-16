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مصرع 3 طلاب غرقا بالمنوفية أثناء قيامهم بالاستحمام فى نهر النيل

السبت، 16 يونيو 2018 10:30 ص
مصرع 3 طلاب غرقا بالمنوفية أثناء قيامهم بالاستحمام فى نهر النيل قوات الإنقاذ النهرى - صورة ارشيفية
المنوفية _ محمد فتحى
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لقى 3 طلاب بإحدى قرى مركز أشمون بمحافظة المنوفية، مصرعهم غرقا وذلك أثناء قيامهم بالاستحمام هربا من حرارة الجو، تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.
 
تلقى اللواء أحمد عتمان مدير أمن المنوفية، اخطارا من إدارة شرطة النجدة بغرق ثلاث أشخاص بنهر النيل بدائرة مركز أشمون، بالانتقال وقوات الإنقاذ النهرى تبين غرق كلا من "م م د"، "ع م م ر "، " م ا م"، أثناء قيامهم بالاستحمام، وتم انتشال جثة الأول.
 
وبسؤال كلا من والد الأول ووالد الثانى ووالد الثالث، قرروا أنهم حال قيام أبنائهم بالاستحمام بالنهر جرفهم التيار وتوفوا غرقا ولم يتهموا أحد بتوقيع الكشف الطبى على الجثة بمعرفة مفتش الصحة، أفاد أن الوفاة نتيجة إسفكسيا الغرق ولا توجد شبهة جنائية وجارى تمشيط المسطح المائى بمعرفة الإنقاذ النهرى لانتشال الجثتين وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم.
 
 
 
 

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