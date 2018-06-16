مصرع فلاح على يد شقيقه وغرق طفلة داخل ترعة بالبحيرة

البحيرة - ناصر جودة ــ جمال أبو الفضل

لقى فلاح مصرعه إثر تعدى شقيقه عليه بعصا لخلافات أسرية ولهو الأطفال بقرية زاوية حمور التابعة لمركز شرطة الدلنجات بمحافظة البحيرة.

تلقى اللواء علاء الدين عبد الفتاح، مدير أمن البحيرة إخطارًا من مركز شرطة الدلنجات من مستشفى دمنهور العام، بوصول "نصر ر غ" 48 سنة فلاح ومقيم قرية زاوية حمور بدائرة المركز، مصاب باشتباه نزيف داخلى بالمخ وتوفي عقب وصوله.

بسؤال نجله "عاطف" 22 سنة سائق ومقيم بذات الناحية اتهم عمه "جلال ر غ" 44 سنة فلاح ومقيم بذات الناحية بالتعدى على والده بالضرب بعصا وإحداث إصابته المشار إليها لخلافات عائلية بسبب لهو الأطفال والجيرة. تم التحفظ على الجثة بمشرحة المستشفى، وتمكن ضباط وحدة مباحث المركز من ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة، وتحرر المحضر اللازم، وجار العرض على النيابة العامة.

ومن جانب آخر، لقيت طفلة مصرعها غرقا إثر سقوطها بإحدى ترع مركز بدر بالبحيرة، وتم انتشال جثتها ونقلها إلى مشرحة المستشفى العام.

كان اللواء علاء الدين عبد الفتاح مدير أمن البحيرة إخطارا بالواقعة من اللواء محمد هندى مدير المباحث الجنائية، وبالفحص تبين ورود بلاغ لمركز شرطة بدر بوجود شخص غريق بمياه ترعة التبطين بمنطقة أرض الجمارك دائرة المركز .

بالإنتقال والفحص والمعاينة تبين قيام الأهالى بانتشال جثة الطفلة "و ج ع" 11 سنة ومقيمة بذات الناحية، وبمناظرتها تبين عدم وجود إصابات ظاهرية.

تم نقل الجثة لمشرحة مستشفى بدر العام، وبتوقيع الكشف الطبي عليها بمعرفة مفتش الصحة أفاد بتقريره عدم وجود إصابات ظاهرية، وأن سبب الوفاة إسفكسيا الغرق ولا توجد شبهة جنائية.

بسؤال والدها "ج ع ع" 61 سنة فلاح ومقيم بذات الناحية، قرر بسقوط ابنته بمياه الترعة المشار إليها حال قيامها باللهو على حافتها، ولم يتهم أحدا أو يشتبه في وفاتها جنائياً، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وجارى العرض على النيابة العامة.