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مصرع عامل سقط فى بالوعة صرف صحى عمومية بأخميم سوهاج.. والنيابة تصرح بالدفن

السبت، 16 يونيو 2018 06:38 ص
مصرع عامل سقط فى بالوعة صرف صحى عمومية بأخميم سوهاج.. والنيابة تصرح بالدفن اللواء عمر عبدالعال مساعد الوزير مدير أمن سوهاج
سوهاج محمود مقبول
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صرحت النيابة العامة بمركز أخميم شرقى محافظة سوهاج بدفن جثة عامل، فى التاسعة عشر من عمره، لقى مصرعه عقب سقوطه داخل بالوعة للصرف الصحى بناحية الخلوة، عقب قيامه برفع غطاء البالوعة بالشارع العمومى.

كان اللواء عمر عبدالعال مساعد الوزير مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من اللواء جلال أبوسحلى مساعد المدير لقطاع الشرق يفيد بسقوط عامل فى بالوعة صرف صحى بدائرة مركز أخميم.

وعلى الفور انتقل إلى مكان الواقعة مأمور مركز شرطة أخميم وتبين من خلال التحريات التى أشرف عليها اللواء خالد الشاذلى مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها العقيد أحمد شوقى زيدان رئيس فرع بحث الشرق والرائد طارق أبوسديره رئيس مباحث مركز شرطة أخميم والنقيب إبراهيم صقر معاون المباحث تبين أنه حال قيام  "أشرف .م  . س" 19 سنة عامل ويقيم بذات الناحية برفع غطاء بالوعة الصرف الصحى بالشارع العمومى اختل توزانه وسقط بها مما أدى لوفاته وتم انتشال الجثة. 

تم نقل الجثة للمستشفى المركزى وبسؤال عم المتوفى "خيري . س. س" 44 سنة مدرس بمدرسة الصوامعة شرق الثانوية الصناعية يقيم بذات الناحية قرر بمضمون ما تقدم ولم يتهم أحد بالتسبب فى ذلك.

وبتوقيع الكشف الطبى على الجثة بمعرفة مفتش الصحة، أفاد أن سبب الوفاة " إسفكسيا الغرق " ولا توجد شبهة جنائية فى الوفاة وأيدت تحريات إدارة البحث الجنائى ذلك حيث تم إخطار الوحدة المحلية لمركز ومدينة أخميم لاتخاذ اللازم وتحرر عن ذلك المحضر رقم 2455 إدارى المركز لسنة 2018 .. وبالعرض على النيابة العامة صرحت بدفن الجثة.


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