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مصرع طفل صدمته سيارة مجهولة أثناء لهوه أمام منزله بالمنوفية

السبت، 16 يونيو 2018 10:48 ص
مصرع طفل صدمته سيارة مجهولة أثناء لهوه أمام منزله بالمنوفية جثة - أرشيفية
المنوفية_ محمد فتحى
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لقى طفل بإحدى قرى مركز شبين الكوم بمحافظة المنوفية مصرعه، وذلك إثر اصطدام سيارة مجهولة به أثناء لهوه أمام المنزل، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.
 
تلقى  اللواء أحمد عتمان مدير أمن المنوفية إخطارا من مركز باستقبال مستشفى شبين الكوم الجامعى الطفل " ك م خ إ" 3 سنوات ومقيم دائرة المركز مصاباً بكسر بقاع الجمجمة وتوفى عقب وصوله، وبالانتقال والفحص وسؤال جد المتوفى موظف ومقيم بذات الناحية، قرر أنه أثناء لهو حفيدة أمام المنزل اصطدمت به سيارة مجهولة وأحدثت إصابته التى أودت بحياته، ونفى الشبهة الجنائية.
 
وبسؤال شيخ الناحية أيد ما جاء بأقوال جد المتوفى، وبتوقيع الكشف الطبى على الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد أن سبب الوفاة توقف وظائف المخ ولا يمكن الجزم بوجود شبهة جنائية من عدمه، وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم.

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