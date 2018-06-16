مصرع ربة منزل بطلق نارى على يد خطيب ابنتها بطريق الخطأ فى سوهاج

سوهاج - محمود مقبول

صرحت النيابة العامة بأخميم شرقى محافظة سوهاج بدفن جثة ربة منزل تقيم بناحية السلامونى دائرة المركز عقب إصابتها بطلق نارى بالكتف فتحة دخول وخروج على يد خطيب ابنتها بطريق الخطأ أثناء قيامه بالعبث بسلاح نارى خاصته.

كان اللواء عمر عبد العال مساعد الوزير مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من اللواء جلال أبو سحلى مساعد المدير لفرقة الشرق يفيد بوفاة ربة منزل عقب إصابتها بطلق نارى.

وبالانتقال والفحص تبين من خلال التحريات التى أشرف عليها اللواء خالد الشاذلى مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها العقيد أحمد شوقى زيدان رئيس فرع بحث الشرق وقادها الرائد طارق أبو سديرة رئيس مباحث مركز شرطة طهطا والنقيب إبراهيم صقر معاون مباحث المركز بوصول "إيمان.م.ا" 35 سنة ربة منزل تقيم بناحية السلامونى دائرة المركز إلى مستشفى أخميم المركزى جثة هامدة إثر إصابتها بطلق نارى فتحتى دخول وخروج بالكتف الأيسر.

وبسؤال نجلها 17 سنة طالب يقيم بذات الناحية قرر أنه أثناء تواجد والدته بالمنزل أصابها طلق نارى طائش لا يعلم مصدره ما أدى لإصابتها التى أودت بحياتها ولم يتهم أحدا بالتسبب فى ذلك.

وتوصلت تحريات وحدة مباحث المركز إلى أنه أثناء قيام "مؤمن.ا" 21 سنة عامل خطيب ابنتها ويقيم بذات الناحية بالعبث بسلاح نارى "فرد روسى صناعة محلية" خرجت منه طلقة بطريق الخطأ ما أدى لوفاتها أثناء تواجده بمنزلها، وتمكن ضباط وحدة مباحث المركز من ضبط المتهم والسلاح المستخدم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة.

وتحرر عن ذلك المحضر رقم 2457 إدارى المركز لسنة 2018، وبالعرض على النيابة العامة، قررت انتداب الطبيب الشرعى لتشريح الجثة لبيان سبب الوفاة والتصريح بالدفن عقب ذلك.