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مصدر عراقى: إصابة عدد من عناصر الشرطة الاتحادية فى تفجيرين جنوب غرب كركوك

السبت، 16 يونيو 2018 11:33 ص
مصدر عراقى: إصابة عدد من عناصر الشرطة الاتحادية فى تفجيرين جنوب غرب كركوك القوات العراقية - أرشيفية
أ ش أ
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أعلن مصدر أمنى فى محافظة كركوك العراقية، اليوم السبت، إصابة عدد من عناصر الشرطة الاتحادية فى تفجير عبوتين ناسفتين قرب قضاء الحويجة جنوب غربى المحافظة.

وقال المصدر الأمنى - الذى رفض ذكر اسمه - فى تصريحات خاصة لقناة (السومرية نيوز) العراقية، "إن عبوتين ناسفتين انفجرتا بالتعاقب قرب دورية للشرطة الاتحادية قرب قضاء الحويجة (على بعد 55 كم جنوبى كركوك)، ما أسفر عن إصابة عدد من عناصر الدورية بجروح، مؤكدا أن قوة أمنية نقلت المصابين لمستشفى قريب"، ويذكر أن محافظة كركوك تشهد بين فترة وأخرى تفجيرات تسفر عن مقتل وإصابة عدد من المواطنين، فضلا عن عناصر فى الأجهزة الأمنية.

 


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